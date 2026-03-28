घर पर आसानी से बनाए जा सकते हैं लखनऊ के मशहूर शाकाहारी गलावटी कबाब, जानिए रेसिपी

गलावटी कबाब एक मशहूर मुगलई व्यंजन है, जिसे लखनऊ में इजाद किया गया था। आमतौर पर यह मांसाहारी होता है, लेकिन इसका शाकाहारी विकल्प भी मुंह में जाते ही घुल जाता है। शाकाहारी गलावटी कबाब में मांस की जगह अलग-अलग सब्जियों और मसालों का उपयोग किया जाता है, जिससे यह स्वादिष्ट और सेहतमंद बनता है। आइए आज इस व्यंजन की रेसिपी पर नजर डालते हैं, जिससे आप इसे आसानी से घर पर बना सकें।

सामग्री शाकाहारी गलावटी कबाब के लिए जरूरी सामग्री इस व्यंजन के लिए आपको आलू, पनीर, हरी मिर्च, अदरक-लहसुन का पेस्ट, प्याज, धनिया पत्ती, गरम मसाला, चाट मसाला, नमक और तेल की जरूरत होगी। आप चाहें तो इसमें और भी सब्जियां शामिल कर सकते हैं, जैसे गाजर और मटर आदि। इसके अलावा आप अपने स्वादानुसार मसाले भी डाल सकते हैं। इस व्यंजन में मशरूम भी शामिल किए जा सकते हैं, जो कबाब को ज्यादा मुलायम और लजीज बना सकते हैं।

#1 आलू और पनीर तैयार करें सबसे पहले आलू को अच्छे से धोकर उबाल लें। जब आलू नरम हो जाएं तो उन्हें छीलकर एक बर्तन में रखें। अब पनीर को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। उबले हुए आलू और पनीर को एक साथ मैश करें, ताकि उनका मिश्रण एकसार हो जाए। यह मिश्रण गलावटी कबाब का मुख्य आधार होगा, जिससे आपको एक बेहतरीन स्वाद मिलेगा। ध्यान रखें कि मिश्रण में कोई गांठ न रहे, ताकि कबाब बनाने में कोई परेशानी न हो।

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#2 मसाले मिलाएं अब इस मैश किए हुए मिश्रण में हरी मिर्च, अदरक-लहसुन का पेस्ट, प्याज, धनिया पत्ती, गरम मसाला, चाट मसाला और नमक डालकर अच्छी तरह मिलाएं। आप चाहें तो इसमें थोड़ा लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं, ताकि कबाब में थोड़ा तीखा स्वाद मिले। सभी मसालों को अच्छे से मिलाने के बाद मिश्रण को थोड़ी देर के लिए ढककर रख दें, ताकि सभी मसाले अच्छे से मिल जाएं और उनका स्वाद कबाब में समा जाए।

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#3 कबाब बनाना शुरू करें अब इस मसालेदार मिश्रण से छोटे-छोटे गोले बनाएं और उन्हें हाथों से दबाकर कबाब का आकार दें। आप चाहें तो इन कबाबों को शेष मिश्रण में थोड़ा-सा बेसन मिला सकते हैं, ताकि वे अच्छे से टिक सकें और टूटें नहीं। इसके बाद इन कबाबों को धीमी आंच पर तवे पर तेल लगाकर सेंके, जब तक कि वे दोनों तरफ से सुनहरे भूरे रंग के न हो जाएं। आप इन्हें घी में भी सेंक सकते हैं।