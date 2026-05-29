जापान में लाल सेम के पेस्ट से बनाए जाते हैं ये स्वादिष्ट मीठे व्यंजन, जानिए रेसिपी

जापान में लाल सेम के पेस्ट को 'आन' कहा जाता है और इसका इस्तेमाल कई पारंपरिक मिठाइयों में किया जाता है। यह एक प्राकृतिक मिठास का स्रोत है, जो कई व्यंजनों का स्वाद बढ़ाता है। अगर आप जापानी मिठाइयों के शौकीन हैं तो इन 5 व्यंजनों को जरूर आजमाएं। इनकी रेसिपी भी काफी सरल है और इन्हें घर पर बनाना आसान है। इन सभी में लाल सेम के पेस्ट का इस्तेमाल किया ही जाता है।

#1 आन मोची आन मोची एक पारंपरिक जापानी मिठाई है, जिसमें चावल के आटे से बने गोले होते हैं और उन्हें लाल सेम के पेस्ट से भरा जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले चावल का आटा गूंथकर छोटे-छोटे गोले बनाएं, फिर इन्हें हल्का-सा भाप में पकाएं। इसके बाद इन गोले को लाल सेम के पेस्ट से भरकर ठंडा होने दें। यह मिठाई खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है और खास मौकों पर बनाई जाती है।

#2 डोरायाकि अगर आपने डोरेमोन कार्टून देखा है तो आप डोरा केक के बारे में जरूर जानते होंगे, जिसे डोरायाकि कहा जाता है। यह एक लोकप्रिय जापानी व्यंजन है, जिसमें 2 छोटे कैस्टेला-शैली के पैनकेक होते हैं और उनके बीच में लाल सेम के पेस्ट को भरा जाता है। इसे बनाने के लिए शहद, मैदा, बेकिंग सोडा और चीनी आदि मिलाकर घोल बनाएं और उसके पैनकेक तैयार करें। इन्हें लाल सेम के मीठे पेस्ट से भरें और सेंककर खाएं।

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#3 तैयाकि जापान की सड़कों पर आपको मछली के आकार वाली एक मिठाई मिल जाएगी, जिसे तैयाकि नाम से जाना जाता है। यह एक किस्म का वैफल होता है, जिसे मछली के आकार में ही बनाया जाता है। इसके अंदर ऊपर तक लाल सेम का पेस्ट भरा जाता है, ताकि इसके हर कौर में उसका स्वाद आए। इसे बनाने के लिए मैदा, दूध और शहद आदि मिलाकर घोल बनाएं और उसे सांचें में डालकर पकाएं। इसमें लाल सेम का पेस्ट भरें।

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