कपड़ों से डिओड्रेंट और परफ्यूम के दाग हटाने के लिए आजमाएं ये 5 हैक्स

कपड़ों पर डिओड्रेंट और परफ्यूम के दाग लगना आम है, खासकर जब इन्हें ठीक से सूखने का समय न दिया जाए। ये दाग न केवल देखने में खराब लगते हैं, बल्कि कपड़े की गुणवत्ता को भी प्रभावित कर सकते हैं। इस लेख में हम कुछ आसान और असरदार तरीके जानेंगे, जिनसे आप इन दागों को आसानी से साफ कर सकते हैं और अपने कपड़ों को नया जैसा बना सकते हैं।

#1 सिरका का उपयोग करें सिरका एक प्राकृतिक सफाई करने वाला है, जो कपड़ों से दाग हटाने में मदद करता है। अगर आपके कपड़े पर डिओड्रेंट या परफ्यूम का दाग लग गया है तो एक कप सिरका और पानी मिलाकर एक घोल तैयार करें। इस घोल को दाग वाले हिस्से पर लगाकर कुछ मिनट छोड़ दें, फिर कपड़े को सामान्य तरीके से धो लें। यह तरीका न केवल दाग हटाएगा बल्कि कपड़े की महक भी ताजा बना देगा।

#2 बेकिंग सोडा का करें इस्तेमाल बेकिंग सोडा एक असरदार सफाई सामग्री है, जो कपड़ों से जिद्दी दागों को हटाने में कारगर है। अगर आपके कपड़े पर डिओड्रेंट या परफ्यूम का दाग लग गया है तो थोड़ी सी बेकिंग सोडा पाउडर को पानी में मिलाकर एक पेस्ट बनाएं और इस पेस्ट को दाग वाले हिस्से पर लगाएं। 10-15 मिनट बाद इसे ब्रश करके धो लें। इससे दाग आसानी से हट जाएगा और कपड़े की चमक भी बनी रहेगी।

#3 नींबू का रस आएगा काम नींबू का रस प्राकृतिक सफेदी लाने वाला होता है, जो सफेद कपड़ों से दाग हटाने में मदद करता है। अगर आपके सफेद कपड़ों पर डिओड्रेंट या परफ्यूम का दाग लग गया है तो नींबू के रस को सीधे दाग पर लगाकर कुछ मिनट छोड़ दें, फिर इसे ठंडे पानी से धो लें। यह तरीका न केवल दाग हटाएगा बल्कि कपड़े को ताजगी भी देगा और उसकी सफेदी को बनाए रखेगा।

#4 हाइड्रोजन पेरॉक्साइड करेगा मदद हाइड्रोजन पेरॉक्साइड एक असरदार सफाई करने वाला है, जो कपड़ों से जिद्दी दागों को साफ करने में मदद करता है। अगर आपके किसी कपड़े पर डिओड्रेंट या परफ्यूम का दाग लग गया है तो हाइड्रोजन पेरॉक्साइड को सीधे दाग वाले हिस्से पर लगाएं और कुछ मिनट छोड़ दें, फिर इसे ठंडे पानी से धो लें। यह तरीका न केवल दाग हटाएगा बल्कि कपड़े की चमक भी बनाए रखेगा और उसे नया जैसा बना देगा।