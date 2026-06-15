घर पर आसानी से बनाई जा सकती है स्वादिष्ट लीची आइस टी, जानिए रेसिपी
क्या है खबर?
गर्मियों में ठंडा-ठंडा कूल-कूल पीने के लिए बाजार से मिलने वाली पेय की बजाय घर पर ही स्वादिष्ट पेय बनाकर पिएं। आइए आज हम आपको लीची आइस टी की रेसिपी बताते हैं। यह पेय न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है। इसे बनाने के लिए आपको ज्यादा समय भी नहीं लगाना है। आइए लीची आइस टी की रेसिपी जानते हैं।
सामग्री
लीची आइस टी बनाने के लिए जरूरी चीजें
लीची आइस टी बनाने के लिए आपको इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। 4-5 लीची का गूदा, 2 चम्मच चीनी, 1 कप पानी, 1 चम्मच चायपत्ती, कुछ पुदीने की पत्तियां, 1/2 नींबू का रस, बर्फ के टुकड़े, थोड़ा दूध (वैकल्पिक), कुछ लीची और पुदीने की पत्तियां (सजावट के लिए) आप चाहें तो सामग्रियों की मात्रा को अपने घर के लोगों के अनुसार बढ़ा सकते हैं।
स्टेप-1
इस तरह से लीची आइस टी बनाने की करें शुरूआत
सबसे पहले एक पैन में चीनी और पानी डालकर गर्म करें। जब चीनी अच्छे से घुल जाए तो गैस बंद करके इसे ठंडा करने के लिए रख दें। अब एक गिलास में नींबू का रस, चायपत्ती का कूल, ठंडा किया हुआ चीनी वाला पानी और लीची का गूदा डालकर अच्छे से मिलाएं। इसके बाद गिलास में बर्फ के टुकड़े डालकर इसे पुदीने की पत्तियों से सजाएं, फिर इसका आनंद लें।
स्टेप-2
लीची का गूदा निकालें
लीची आइस टी के लिए आपको लीची का गूदा चाहिए होगा। इसके लिए सबसे पहले लीची को धोकर छिलें, फिर इसमें से बीज निकालकर इसका गूदा निकाल लें। ध्यान रखें कि लीची का गूदा चिकना और मुलायम होना चाहिए ताकि यह आसानी से गिलास में मिल सके। आप चाहें तो लीची का गूदा निकालने के लिए मिक्सी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे यह और भी मुलायम हो जाएगा।
स्टेप-3
चाय की तैयारी करें
लीची आइस टी के लिए आपको कड़वी चाय की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए इसे बिना दूध वाली बनाएं। इसके लिए पहले एक पैन में पानी गर्म करें, फिर उसमें चायपत्ती डालकर इसे 5-7 मिनट तक पकाएं। जब पानी का रंग बदल जाए तो गैस बंद करके चाय को छानकर एक प्याले में निकाल लें। अब इस चाय को ठंडा करने के लिए फ्रिज में रखें और जब यह पूरी तरह ठंडी हो जाए तो इसका इस्तेमाल करें।
स्टेप-4
पेय को अंतिम रूप देने का तरीका
लीची आइस टी को अंतिम रूप देने के लिए सबसे पहले ठंडी चाय में नींबू का रस और लीची का गूदा डालकर अच्छे से मिलाएं। अब इसमें चीनी वाला पानी मिलाएं और इसे अच्छे से मिलाकर गिलास में डालें। इसके बाद गिलास में बर्फ के टुकड़े डालें, फिर सजावट के लिए पुदीने की पत्तियां डालें। आपकी स्वादिष्ट लीची आइस टी तैयार है और इसे ठंडा-ठंडा परोसें।