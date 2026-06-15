घर पर आसानी से बनाई जा सकती है स्वादिष्ट लीची आइस टी, जानिए रेसिपी

स्टेप-3

चाय की तैयारी करें

लीची आइस टी के लिए आपको कड़वी चाय की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए इसे बिना दूध वाली बनाएं। इसके लिए पहले एक पैन में पानी गर्म करें, फिर उसमें चायपत्ती डालकर इसे 5-7 मिनट तक पकाएं। जब पानी का रंग बदल जाए तो गैस बंद करके चाय को छानकर एक प्याले में निकाल लें। अब इस चाय को ठंडा करने के लिए फ्रिज में रखें और जब यह पूरी तरह ठंडी हो जाए तो इसका इस्तेमाल करें।