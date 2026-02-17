कमल ककड़ी है सेहत के लिए फायदेमंद सब्जी, इससे बनाए जा सकते हैं ये व्यंजन

कमल ककड़ी है सेहत के लिए फायदेमंद सब्जी, इससे बनाए जा सकते हैं ये व्यंजन
कमल ककड़ी का इस्तेमाल भारतीय खान-पान में काफी सालों से होता है। यह एक सेहतमंद और पौष्टिक सब्जी है, जो कई तरह के व्यंजनों में काम आती है। कमल ककड़ी में विटामिन-C, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं। आज हम आपको कमल ककड़ी से बनने वाले कुछ स्वादिष्ट व्यंजनों की रेसिपी बताने वाले हैं, जिन्हें घर पर कुछ ही मिनटों में तैयार किया जा सकता है।
कमल ककड़ी की टिक्की
कमल ककड़ी की टिक्की एक स्वादिष्ट नाश्ता है, जिसे आप शाम की चाय के साथ खा सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले कमल ककड़ी को उबालकर मैश कर लें। इसके बाद इसमें उबले हुए आलू, हरी मिर्च, अदरक-लहसुन का पेस्ट, धनिया पत्ती और मसाले मिलाकर मिश्रण तैयार करें। इस मिश्रण की छोटी-छोटी टिक्कियां बनाकर तेल में सुनहरा भूरा होने तक तल लें। इसे हरी चटनी या टोमैटो सॉस के साथ परोसें।
कमल ककड़ी के कटलेट
कटलेट एक बेहतरीन नाश्ता है, जिसे आप किसी भी पार्टी या खास मौके पर बना सकते हैं। इसके लिए उबली हुई कमल ककड़ी को मीस के उसमें उबले हुए आलू, हरी मिर्च, अदरक-लहसुन का पेस्ट, धनिया पत्ती और मसाले मिलाकर मिश्रण तैयार करें। इस मिश्रण को छोटे-छोटे गोल आकार देकर ब्रेड क्रंब में लपेटें और फिर तेल में सुनहरा भूरा होने तक तल लें। आप चाहें तो इसमें चीज भी डाल सकते हैं।
कमल ककड़ी की सब्जी
सब्जी एक ऐसा व्यंजन है, जिसे हर घर में बनाया जाता है। कमल ककड़ी की सब्जी बनाना थोड़ा अलग है, लेकिन इसका स्वाद बहुत ही खास होता है। इसके लिए सबसे पहले प्याज, टमाटर, अदरक-लहसुन का पेस्ट और मसालों को तेल में भून लें। इसके बाद इसमें कटे हुए कमल ककड़ी के टुकड़े डालें और पानी डालकर पकने दें। थोड़ी देर पकाने के बाद इसमें मलाई या दही मिलाकर धीमी आंच पर कुछ देर पकाएं।
कमल ककड़ी के पकौड़े
पकौड़े एक स्वादिष्ट नाश्ता हैं, जिन्हें आप किसी भी समय बना सकते हैं। इसके लिए बेसन में हल्दी, लाल मिर्च और अजवाइन आदि मसाले मिलाकर घोल तैयार करें। इसके बाद इसमें कटे हुए कमल ककड़ी के टुकड़े डालकर अच्छे से मिलाएं। अब इस मिश्रण को गर्म तेल में सुनहरा भूरा होने तक तल लें और गर्मा-गर्म परोसें। इन सभी व्यंजनों को घर पर बनाकर देखें कि कैसे साधारण सब्जी भी अलग-अलग रूपों में स्वादिष्ट बन सकती है।