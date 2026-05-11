बच्चों को खाने में बनाकर खिलाएं स्वादिष्ट चीज पराठा, रेसिपी भी है आसान

पराठा भारतीय खान-पान का एक अहम हिस्सा है और इसे कई तरह से बनाया जा सकता है। इनमें से एक है चीज पराठा, जो खास तौर से बच्चों का पसंदीदा होता है। यह स्वादिष्ट और सेहतमंद है, जो चीज से भरपूर होता है। चीज पराठा बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता और इसे आप अपने घर पर आसानी से बना सकते हैं। आइए आज हम आपको चीज पराठा की रेसिपी बताते हैं, जो रेस्टोरेंट जैसा लगता है।

सामग्रियां चीज पराठे के लिए जरूरी चीजें चीज पराठा बनाने के लिए आपको एक से 2 कप गेहूं का आटा, एक कप कद्दूकस किया हुआ पनीर, आधा कप कद्दूकस किया हुआ चीज, एक चम्मच हरी मिर्च (बारीक कटी हुई), एक चम्मच धनिया पत्ती (बारीक कटी हुई), आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच जीरा, नमक (स्वादानुसार) और तेल या घी (पराठे सेंकने के लिए) चाहिए होगा। अगर आप चाहें तो इसमें ढेर सारी सब्जियां भी डाल सकते हैं।

#1 आटा गूंथने से करें शुरूआत सबसे पहले एक बड़े बर्तन में गेहूं का आटा डालें और उसमें थोड़ा नमक मिलाएं। अब इसमें पानी डालते हुए नरम आटा गूंथ लें। ध्यान रखें कि आटा ज्यादा सख्त न हो, क्योंकि इससे पराठे बनाने में दिक्कत होगी। गूंथने के बाद आटे को ढककर 20-30 मिनट के लिए अलग रख दें, ताकि वह सेट हो जाए और वह थोड़ा मुलायम हो सके। इससे पराठे बनाने में आसानी होगी और वे अच्छे से फैलेंगे।

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#2 फिलिंग तैयार करें फिलिंग बनाने के लिए एक पैन में थोड़ा तेल गर्म करें और उसमें जीरा भूनें। फिर इसमें हरी मिर्च डालकर भूनें। अब इसमें कद्दूकस किया हुआ चीज और पनीर डालें, फिर इसमें लाल मिर्च पाउडर और धनिया पत्ती मिलाएं। इस मिश्रण को तब तक पकाएं जब तक कि चीज पूरी तरह से पिघल न जाए और मिश्रण गाढ़ा न हो जाए। इसके बाद गैस बंद कर दें और मिश्रण को एक प्लेट में निकाल लें।

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#3 पराठे बनाएं अब तैयार आटे की लोईयां बनाकर उन्हें गोल बेल लें। फिर एक रोटी पर थोड़ा-सा तेल लगाकर उसे उल्टा कर दें। अब इस पर फिलिंग डालें और इसे चारों तरफ से बंद करके पराठे को बेल लें। इसी तरह सभी पराठे तैयार कर लें। इसके बाद एक तवे को गर्म करें और उस पर थोड़ा तेल फैलाकर पराठे को दोनों तरफ से सुनहरा होने तक सेंके। इसी तरह सभी पराठे को सेंके।