डिहाइड्रेशन बनाम हीट स्ट्रोक: दोनों में से किस स्थिति को अधिक गंभीर माना जाता है?
क्या है खबर?
गर्मी का मौसम अपनी खूबसूरती के साथ कई स्वास्थ्य समस्याओं का कारण भी बन सकता है, खासतौर से इस मौसम में डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक की घटनाएं बढ़ जाती हैं। ये दोनों स्थितियां शरीर के लिए खतरनाक हो सकती हैं, लेकिन इनके लक्षण और कारण अलग होते हैं। आइए आज हम आपको डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक में अंतर और दोनों स्थितियों से बचने के लिए अपनाए जाने वाले तरीके बताते हैं।
डिहाइड्रेशन
डिहाइड्रेशन क्या है और इसके कारण क्या हैं?
डिहाइड्रेशन तब होता है, जब शरीर को पर्याप्त पानी नहीं मिलता है और यह पानी की कमी के कारण ठीक से काम नहीं कर पाता है। यह स्थिति अत्यधिक पसीना, उल्टी, दस्त और बहुत अधिक शारीरिक गतिविधियों के कारण हो सकती है। डिहाइड्रेशन के कारण शरीर में पानी और जरूरी खनिजों का संतुलन बिगड़ सकता है, जो कई शारीरिक कार्यों के लिए जरूरी हैं। इसके कारण सिरदर्द, थकान और चक्कर आना जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं।
लक्षण
डिहाइड्रेशन के लक्षण
डिहाइड्रेशन के प्रमुख लक्षणों में मुंह का सूखना, प्यास का बढ़ना, पेशाब का गहरा पीला होना, थकान, चक्कर आना और सिरदर्द शामिल हैं। इसके अलावा त्वचा का शुष्क होना, होंठों का फटना और सिरदर्द भी इसके लक्षण हो सकते हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण महसूस हो तो तुरंत पानी या खनिज युक्त पेय का सेवन करें ताकि शरीर में पानी की कमी न हो।
हीट स्ट्रोक
हीट स्ट्रोक क्या है और इसके कारण क्या हैं?
हीट स्ट्रोक तब होता है जब शरीर का तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है और शरीर इसे नियंत्रित नहीं कर पाता है। यह स्थिति अत्यधिक गर्म वातावरण में लंबे समय तक रहने या तेज धूप में लंबे समय तक काम करने के कारण हो सकती है। हीट स्ट्रोक शरीर के अंगों को नुकसान पहुंचा सकता है और यह जानलेवा भी हो सकता है। इसलिए हीट स्ट्रोक से बचने के लिए समय-समय पर शरीर का तापमान जांचते रहें।
लक्षण
हीट स्ट्रोक के लक्षण
हीट स्ट्रोक के प्रमुख लक्षणों में तेज बुखार, सिरदर्द, मतली, उल्टी, तेज धड़कन, गड़बड़ियों का बोलना, बेहोशी और दौरे पड़ना शामिल हैं। इसके अलावा त्वचा का लाल होना, पसीना आना बंद होना और सांस लेने में तकलीफ भी इसके लक्षण हो सकते हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें क्योंकि हीट स्ट्रोक शरीर की आंतरिक अंगों को नुकसान पहुंचा सकता है।
अंतर
डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक में अंतर
डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक दोनों ही गंभीर स्थितियां हैं, लेकिन ये अलग-अलग हैं, जहां डिहाइड्रेशन में पानी की कमी के कारण समस्याएं होती हैं, वहीं हीट स्ट्रोक अत्यधिक गर्मी के कारण होता है। डिहाइड्रेशन के इलाज के लिए आपको अधिक पानी पीने की जरूरत होती है, जबकि हीट स्ट्रोक से उबरने के लिए आपको तुरंत चिकित्सा सहायता की आवश्यकता होती है। दोनों स्थितियों को हल्के में न लें और समय रहते उचित कदम उठाएं।