पेपर प्लेट्स से बनाए ये 5 सुंदर और आकर्षक सजावटी चीजें

पेपर प्लेट्स एक साधारण चीज लगती है, लेकिन इन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करके कई सुंदर और आकर्षक सजावटी सामान बनाए जा सकते हैं। ये न केवल आपके घर को सजाने में मदद करते हैं, बल्कि आपके रचनात्मकता को भी उजागर करते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे आइडियाज देंगे, जिन्हें आप आसानी से अपना सकते हैं और अपने घर को एक नया लुक दे सकते हैं।

#1 दीवार पर लगाने योग्य कलाकृति पेपर प्लेट्स का उपयोग करके आप अपनी दीवारों को एक नया रूप दे सकते हैं। आप अलग-अलग आकार और रंगों के पेपर प्लेट्स को एक साथ जोड़कर एक सुंदर कलाकृति बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले प्लेट्स पर रंग भरें या उन पर चित्र बनाएं, फिर इन्हें दीवार पर अलग-अलग ऊंचाई पर चिपकाएं। यह तरीका आपके घर की दीवारों को आकर्षक बनाने का एक बेहतरीन तरीका हो सकता है।

#2 लटकने वाली लाइट्स बनाएं पेपर प्लेट्स का उपयोग करके आप लटकने वाली लाइट्स भी बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले प्लेट्स पर छोटे-छोटे छेद करें, फिर उनमें लाइट्स लगाएं। आप इन्हें अपने कमरे या बगीचे में लटका सकते हैं। यह न केवल देखने में अच्छा लगता है, बल्कि इससे कमरे की रोशनी भी बढ़ती है। आप विभिन्न डिजाइनों और आकारों में प्लेट्स का चयन कर सकते हैं, जिससे आपके घर की सजावट और भी खास बन जाएगी।

#3 फूलदान बनाए पेपर प्लेट्स का उपयोग करके आप फूलदान भी बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले प्लेट्स को आधा काट लें और फिर उन्हें गोल आकार देकर चिपकाएं। अब इनमें ताजे फूल डालें या प्लास्टिक के फूल भी अच्छे लगते हैं। यह तरीका आपके घर की सजावट को नयापन देता है और इसे आकर्षक बनाता है। अलग-अलग आकार और रंगों में फूलदान बना सकते हैं, जिससे आपके घर की सजावट और भी खास बन जाएगी।

#4 दीवार घड़ी बनाएं अगर आप एक अनोखी दीवार घड़ी बनाना चाहते हैं तो इसके लिए भी पेपर प्लेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले प्लेट्स पर नंबर लिखें या चिपकाएं, फिर पीछे से एक छोटी सी घड़ी लगाएं। इसे बनाने के लिए आपको बस थोड़ी रचनात्मकता दिखाने की जरूरत है और आपका घर एक नई पहचान पाएगा। यह आपके लिविंग रूम या बेडरूम के लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है और इसे आकर्षक लुक देगा।