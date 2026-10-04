दिन की शादी और रात की शादी के लिए तैयार होने के 5 फैशन टिप्स
क्या है खबर?
शादी का दिन हर किसी के जीवन का सबसे खास दिन होता है और इस दिन हर कोई सबसे सुंदर दिखना चाहता है। चाहे आपकी शादी दिन में हो या रात में, सही परिधान और गहनों का चयन करना बहुत जरूरी है। दिन की शादी में हल्के रंगों और आरामदायक कपड़ों का चयन करना चाहिए, जबकि रात की शादी के लिए भारी कढ़ाई वाले कपड़े और चमकीले गहने बेहतर रहते हैं। आइए इस बारे में विस्तार से जानें।
दिन
दिन की शादी के लिए ऐसे कपड़े चुनें
दिन के समय की शादी के लिए हल्के रंगों के कपड़े सबसे अच्छे होते हैं, क्योंकि ये धूप में भी आपको ठंडक का एहसास कराते हैं। आप सफेद, क्रीम, पेस्टल शेड या हल्के गुलाबी रंग के लहंगे चुन सकती हैं।
इन रंगों में आप सबसे सुंदर दिखेंगी और आपको गर्मी भी महसूस नहीं होगी।
इसके अलावा सूती या रेशम के कपड़ों का चयन करें, जो दिनभर आरामदायक महसूस करवाएंगे और आपकी खूबसूरती को भी निखारेंगे।
रात
रात की शादी के लिए इस तरह के कपड़े हैं बेहतरीन
रात की शादी के लिए गहरे रंगों के कपड़े चुनना बेहतर होता है, क्योंकि ये रात की रोशनी में और भी खूबसूरत लगते हैं।
आप गहरे लाल, नीले, हरे या सोने-चांदी के लहंगे चुन सकती हैं, जो रात में चमकते हुए दिखेंगे।
इन रंगों में भारी कढ़ाई वाले कपड़े पहनें, ताकि आपका लुक शाही लगे। इसके अलावा मखमल या बनारसी कपड़ों का चयन करें, जो रात के माहौल में बहुत सुंदर दिखेंगे।
मेकअप
दिन की शादी के लिए मेकअप टिप्स
दिन के समय हल्का मेकअप सबसे अच्छा रहता है, क्योंकि यह चेहरे को ताजगी देता है और धूप में भी टिका रहता है। आप हल्के फाउंडेशन का उपयोग करें, ताकि त्वचा प्राकृतिक रूप से निखरी हुई दिखे।
आंखों पर हल्का काजल लगाएं और लिपस्टिक में हल्के रंग चुनें। इसके अलावा गालों पर हल्का गुलाबी रंग का उपयोग करें, ताकि चेहरा ताजगी से भरा दिखे।
यह मेकअप आपके लुक को निखार देगा।
रात
रात की शादी के लिए मेकअप टिप्स
रात की शादी के लिए थोड़ा भारी मेकअप अच्छा रहता है, ताकि आपका चेहरा रात की रोशनी में चमके। आप ज्यादा फाउंडेशन का उपयोग करें, जो लंबे समय तक टिके और चेहरे को शाही लुक दे।
आंखों पर काजल, आईलाइनर और मस्कारा लगाएं, ताकि आंखें आकर्षक दिखें। लिपस्टिक में गहरे रंग, जैसे लाल या बैंगनी चुनें, जो आपके लुक को खास बनाएंगे।
इसके अलावा चमकदार पाउडर का उपयोग करें, जिससे आपका चेहरा और भी निखरेगा।
गहने
गहनों का चयन कैसे करें?
शादी के दिन गहनों का चयन बहुत अहम होता है। दिन में आप हल्के झुमके, चूड़ियां और मांग टीका पहन सकती हैं, जो आपके लुक को पूरा करेंगे।
इन गहनों का वजन हल्का होना चाहिए, ताकि आप पूरे दिन आरामदायक महसूस करें। रात की शादी के लिए आप भारी झुमके, हार और कड़ा पहन सकती हैं, जो आपका लुक और भी खास बनाएंगे।
इन गहनों का चयन करते समय ध्यान रखें कि वे आपके कपड़ों से मेल खाते हों।