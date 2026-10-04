दिन और रात की शादी के लिए दुल्हन का तैयार होना

दिन की शादी और रात की शादी के लिए तैयार होने के 5 फैशन टिप्स

लेखन सयाली 02:59 pm Oct 04, 202602:59 pm

क्या है खबर?

शादी का दिन हर किसी के जीवन का सबसे खास दिन होता है और इस दिन हर कोई सबसे सुंदर दिखना चाहता है। चाहे आपकी शादी दिन में हो या रात में, सही परिधान और गहनों का चयन करना बहुत जरूरी है। दिन की शादी में हल्के रंगों और आरामदायक कपड़ों का चयन करना चाहिए, जबकि रात की शादी के लिए भारी कढ़ाई वाले कपड़े और चमकीले गहने बेहतर रहते हैं। आइए इस बारे में विस्तार से जानें।