दही हांडी: स्कूल और हाउसिंग सोसाइटी में इस तरह से मनाएं त्योहार, होगा मजेदार
क्या है खबर?
दही हांडी भगवान कृष्ण के बचपन की यादों को ताजा करती है। यह त्योहार हर जगह अलग-अलग तरीके से मनाया जाता है। मुंबई में इसे बड़े ही जोश और धूमधाम से मनाया जाता है। इस बार यह 5 सितंबर को है। इस त्योहार के दौरान लोग मानव पिरामिड बनाकर मटका फोड़ने की कोशिश करते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिनसे आप स्कूल और हाउसिंग सोसाइटी में दही हांडी को सुरक्षित और मजेदार बना सकते हैं।
#1
दही हांडी की थीम चुनें
दही हांडी की थीम चुनना बहुत जरूरी है। आप अपने स्कूल या हाउसिंग सोसाइटी के सदस्यों के साथ मिलकर एक खास थीम तय कर सकते हैं, जो सभी को प्रेरित करे और उत्साह बढ़ाए।
इस थीम के आधार पर आप सजावट, खेल-कूद और प्रतियोगिताओं की योजना बना सकते हैं।
इसके अलावा आप इस बात का भी खास ध्यान रखें कि आपकी थीम बच्चों की उम्र के अनुसार हो ताकि वे आसानी से समझ सकें।
#2
सजावट पर दें ध्यान
दही हांडी के लिए सजावट बहुत जरूरी होती है। आप अपने स्कूल या हाउसिंग सोसाइटी के प्रांगण को रंग-बिरंगे गुब्बारों, लाइटों और फूलों से सजा सकते हैं।
इसके अलावा आप यहां पर छोटे-छोटे भगवान कृष्ण और गोपाल की मूर्तियां भी रख सकते हैं।
साथ ही दीवारों पर भगवान कृष्ण की कहानियों और उनके कारनामों को चित्रित कर सकते हैं। इससे बच्चों को न केवल त्योहार का मजा मिलेगा, बल्कि वे इससे कुछ नया भी सीखेंगे।
#3
खेल-कूद और प्रतियोगिताएं आयोजित करें
दही हांडी के दौरान खेल-कूद और प्रतियोगिताएं आयोजित करना एक अच्छा विचार हो सकता है।
आप बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं जैसे कि रंगोली बनाना, मेहंदी लगाना, नाच प्रतियोगिता आदि रख सकते हैं। इन प्रतियोगिताओं से बच्चों का उत्साह बढ़ेगा और वे इस त्योहार का पूरा आनंद ले सकेंगे।
इसके अलावा आप छोटे-छोटे पुरस्कार भी रख सकते हैं, जिससे बच्चों को और भी प्रेरणा मिलेगी।
#4
खान-पान का रखें ध्यान
दही हांडी के मौके पर खाने-पीने का भी खास ध्यान रखना चाहिए। आप बच्चों के लिए कुछ सेहतमंद स्नैक्स जैसे फल, सलाद या हलवा आदि बना सकते हैं।
इसके अलावा आप यहां पर कुछ पारंपरिक मिठाइयां जैसे लड्डू या बर्फी भी रख सकते हैं, जो इस त्योहार की खासियत होती हैं। इससे बच्चों को स्वादिष्ट खाने का मजा मिलेगा और वे स्वस्थ भी रहेंगे।
खाने-पीने से जुड़ी चीजों का ध्यान रखते हुए आप बच्चों को खुश रख सकते हैं।
#5
सुरक्षा का रखें पूरा ध्यान
दही हांडी मनाते समय सुरक्षा बहुत अहम होती है। खासकर जब बात बच्चों की हो रही हो तो उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। सुनिश्चित करें कि सभी गतिविधियां सुरक्षित तरीके से हो रही हों और किसी भी प्रकार की दुर्घटना न हो।
इसके अलावा बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें समय-समय पर सावधान भी करते रहें। इस तरह आप अपने स्कूल या हाउसिंग सोसाइटी में दही हांडी को सुरक्षित और मजेदार बना सकते हैं।