ऐसे करें दही हांडी का आयोजन

दही हांडी: स्कूल और हाउसिंग सोसाइटी में इस तरह से मनाएं त्योहार, होगा मजेदार

लेखन अंजली 11:58 am Sep 02, 202611:58 am

क्या है खबर?

दही हांडी भगवान कृष्ण के बचपन की यादों को ताजा करती है। यह त्योहार हर जगह अलग-अलग तरीके से मनाया जाता है। मुंबई में इसे बड़े ही जोश और धूमधाम से मनाया जाता है। इस बार यह 5 सितंबर को है। इस त्योहार के दौरान लोग मानव पिरामिड बनाकर मटका फोड़ने की कोशिश करते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिनसे आप स्कूल और हाउसिंग सोसाइटी में दही हांडी को सुरक्षित और मजेदार बना सकते हैं।