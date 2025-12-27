गुजरात का लोकप्रिय स्ट्रीट फूड है दाबेली, जानिए इसकी आसान रेसिपी

गुजरती खान-पान का नाम लेते ही ढोकला, थेपला, खांडवी और फाफड़ा आदि का ख्याल आता है। हालांकि, यहां एक खास तरह का सैंडविच भी मिलता है, जो मुंह में स्वाद का विस्फोट कर देता है। इसे दाबेली कहते हैं, जो गुजरात का प्रसिद्ध स्ट्रीट फूड है। इस एक व्यंजन में आपको खट्टा, मीठा, तीखा और नमकीन, सभी स्वाद मिल जाएंगे। आइए दाबेली बनाने की आसान रेसिपी जानते हैं और इसके बारे में भी चर्चा करते हैं।

दाबेली क्या होती है दाबेली? दाबेली गुजरात के कच्छ क्षेत्र का पारंपरिक पकवान है, जो अब मुंबई जैसे बड़े शहरों में भी मशहूर है। इसे पहली बार 1960 के दशक में केशवजी गभा चुडासमा नाम के व्यक्ति ने बनाया था। यह एक पाव वाला व्यंजन होता है, जिसके अंदर आलू की चटपटी फिलिंग की जाती है। साथ ही इस पर इमली की खट्टी-मीठी चटनी, लहसुन और मिर्च की तीखी चटनी, अनारदाने और मूंगफली आदि भी डाली जाती है।

सामग्री दाबेली बनाने के लिए लगेगी ये सामग्री दाबेली एक भारतीय पकवान है, इसलिए इसमें लगने वाली सभी चीजें आपको आसानी से आपकी रसोई में मिल जाएंगी। इसके लिए आपको ताजा पाव चाहिए होंगे, जो मुलायम, मीठे और अच्छी गुणवत्ता वाले हों। इसके अलावा आपको आलू, तेल, नमक, दाबेली मसाला, भुने हुए मूंगफली के दाने और इमली की चटनी की जरूरत पड़ेगी। लहसुन की चटनी के लिए कश्मीरी लाल मिर्च, लहसुन, जीरा, गुड़ और नींबू का रस चाहिए होगा।

स्टेप 1 इस तरह तैयार करें दाबेली की फिलिंग दाबेली बनाने के लिए सबसे पहले आलू को उबाल लें और उनका छिलका उतारकर उन्हें मीस लें। एक पैन में तेल गर्म करें और उसमें मूंगफली, नमक और दाबेली मसाला डालकर भून लें। मिश्रण को निकालकर अलग रखें और इसी पैन में इमली की चटनी और दाबेली मसाला भून लें। इसमें मीसे हुए आलू शामिल करें और नमक भी मिला दें। इस मिश्रण को कटोरे में निकालें और ऊपर से भुनी मूंगफली, सेव, प्याज और धनिया डाल दें।

स्टेप 2 ऐसे बनाएं लहसुन की चटनी एक बार जब फिलिंग तैयार हो जाए तो लहसुन की चटनी बनाने की शुरुआत करें। इसके लिए कश्मीरी लाल मिर्च को एक कटोरी गर्म पानी में भिगोकर रख दें। जब मिर्च मुलायम हो जाएं तो उन्हें पानी से निकालकर ब्लेंडर में डालें। इसमें लहसुन, नमक, गुड़, मूंगफली, जीरा और पानी डालकर पीस लें। चटनी की स्थिरता को अपने हिसाब से ठीक करें। हालांकि, उसे थोड़ा गाढ़ा ही रहने देना अच्छा होगा।