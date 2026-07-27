साइकिलिंग बनाम हाइकिंग

साइकिलिंग बनाम हाइकिंग: हृदय के लिए कौन-सा विकल्प है बेहतर?

लेखन अंजली 04:35 pm Jul 27, 202604:35 pm

क्या है खबर?

साइकिलिंग और हाइकिंग दोनों ही एक्सरसाइज के अच्छे रूप हैं और ये हृदय के लिए फायदेमंद होते हैं। हालांकि, कई लोग इस बात को लेकर उलझन में रहते हैं कि इन दोनों में से कौन सा विकल्प हृदय के लिए अधिक फायदेमंद है। आइए जानते हैं कि साइकिलिंग और हाइकिंग में से कौन सा विकल्प हृदय के लिए अधिक उपयुक्त हो सकता है और ये एक्सरसाइज कैसे शरीर को प्रभावित करते हैं।