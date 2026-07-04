करी पत्ते के तेल में मिलाएं ये चीजें

बालों को तेजी से बढ़ाने के लिए करी पत्ते के तेल में मिलाएं ये 5 चीजें

लेखन अंजली 04:00 pm Jul 04, 202604:00 pm

क्या है खबर?

बालों की देखभाल के लिए करी पत्ता का तेल एक बेहतरीन विकल्प है। यह सिर की त्वचा को पोषण देता है और बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है। इसके साथ ही यह बालों की लंबाई बढ़ाने में भी मदद करता है। अगर आप अपने बालों को तेजी से बढ़ाना चाहते हैं तो करी पत्ता का तेल और कुछ अन्य प्राकृतिक सामग्रियों के साथ मिलाकर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए इसके बारे में जानते हैं।