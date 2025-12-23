बिना ज्यादा पैसे खर्च किए क्रिसमस ट्री की इस तरह से करें सजावट, लगेगा बहुत सुंदर

क्रिसमस की आहट होते ही बाजार सज जाते हैं और हर जगह क्रिसमस ट्री की सजावट की जाती है। कुछ लोग क्रिसमस ट्री को सजाने के लिए बाजार से महंगे सामान खरीदकर लाते हैं, लेकिन आप बिना ज्यादा पैसे खर्च किए भी अपने क्रिसमस ट्री को सजा सकते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपने क्रिसमस ट्री को बेहद सुंदर बना सकते हैं।

#1 कागज से बनाएं क्रिसमस ट्री की सजावट बाजार से महंगे गहने लाने की बजाय घर पर ही कागज से सजावट बनाकर उन्हें अपने क्रिसमस ट्री पर टांगें। इसके लिए आप रंगीन कागज का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर पुराने अखबारों से भी सजावट बना सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो कागज पर रंगोली का डिजाइन बनाकर उसे काटकर अपने क्रिसमस ट्री पर लगा सकते हैं। यकीनन इससे आपका क्रिसमस ट्री बहुत सुंदर लगेगा।

#2 सूखे मेवे लगाएं सूखे मेवे न केवल खाने में स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि इनसे आपके क्रिसमस ट्री को एक अलग ही रूप मिल सकता है। आप बादाम, काजू, पिस्ता जैसे सूखे मेवों को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर अपने क्रिसमस ट्री पर लगा सकते हैं। इससे न केवल आपके क्रिसमस ट्री को एक अनोखा लुक मिलेगा, बल्कि यह महक भी देगा। इसके अलावा आप सूखे मेवों के साथ कुछ रंगीन रिबन भी जोड़ सकते हैं, जो इसे और भी आकर्षक बनाएगा।

#3 रंगीन ऊन से सजाएं रंगीन ऊन से सजाने का तरीका भी बहुत अच्छा है। इसके लिए आप अलग-अलग रंगों की ऊन का चयन करें और उन्हें अपने क्रिसमस ट्री पर अलग-अलग जगहों पर लपेटें। इससे आपका क्रिसमस ट्री बहुत ही खूबसूरत लगेगा और यह देखने में बेहद आकर्षक दिखेगा। इसके अलावा आप ऊन से कई अन्य चीजें भी बना सकते हैं जैसे कि गहने, झूमर आदि, जो आपके क्रिसमस ट्री को और भी खास बना देंगे।

#4 पुराने खिलौनों का करें उपयोग अगर आपके पास पुराने खिलौने पड़े हुए हैं तो उनका उपयोग करके आप अपने क्रिसमस ट्री को सजा सकते हैं। पुराने खिलौनों को थोड़ा साफ करके उन्हें अपने क्रिसमस ट्री पर टांगे। इससे न केवल आपके पुराने खिलौने दोबारा उपयोग होंगे बल्कि आपके क्रिसमस ट्री को एक खास लुक भी मिलेगा। इसके अलावा आप पुराने खिलौनों को थोड़ा रंगकर या उनमें कुछ नया जोड़कर भी उन्हें और आकर्षक बना सकते हैं।