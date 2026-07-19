मानसून के दौरान खुद की देखभाल करने के लिए बनाएं एक सेल्फ केयर बास्केट
क्या है खबर?
मानसून का मौसम अपने साथ कई बीमारियां लाता है, लेकिन इस दौरान खुद की देखभाल करना भी जरूरी है। इसके लिए आप एक सेल्फ केयर बास्केट बना सकते हैं, जिसमें ऐसे सामान शामिल करें, जो आपको मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रख सकें। इस बास्केट में आप ऐसे उत्पाद शामिल कर सकते हैं, जो आपकी त्वचा को तरोताजा रखें, बालों की देखभाल करें और आपको आराम दें।
#1
हाइड्रेटिंग फेस मास्क
मानसून के दौरान बारिश और नमी के कारण त्वचा पर तेल और गंदगी जमा हो जाती है, जिससे मुंहासे हो सकते हैं। इससे बचाव के लिए हाइड्रेटिंग फेस मास्क का उपयोग करें।
यह आपकी त्वचा को गहराई से साफ करेगा और उसे ताजगी देगा।
इसके लिए आप घर पर ही टमाटर, दही या एलोवेरा जेल का फेस मास्क बना सकते हैं या फिर बाजार से कोई अच्छा हाइड्रेटिंग फेस मास्क खरीद सकते हैं।
#2
मॉइस्चराइजिंग क्रीम
मानसून के मौसम में नमी भरा वातावरण होने के कारण त्वचा को पसीना आने लगता है, जिससे त्वचा में चिपचिपाहट महसूस हो सकती है। इससे बचाव के लिए रोजाना मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाएं।
यह आपकी त्वचा को तरोताजा रखेगी और उसे मुलायम बनाएगी। इसके लिए आप हल्की फॉर्मूला वाली क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो जल्दी अवशोषित हो जाती है और चिपचिपाहट का एहसास नहीं होने देती।
#3
बालों की देखभाल करने वाला तेल
मानसून में बालों पर भी बुरा असर पड़ता है। नमी के कारण बाल चिपचिपे हो जाते हैं और उनमें संक्रमण होने की संभावना बढ़ जाती है। इससे बचाव के लिए बालों में नियमित रूप से तेल लगाएं। इससे बाल नमी को सोखते हैं और स्वस्थ रहते हैं।
इसके लिए आप जैतून या नारियल के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह न सिर्फ सिर की त्वचा को पोषण देता है, बल्कि बालों को मजबूत और चमकदार भी बनाता है।
#4
आरामदायक कपड़े
मानसून में भारी कपड़े पहनने से बचें क्योंकि बारिश में भीगने पर कपड़े भारी हो जाते हैं और शरीर को ठंड लग सकती है।
इसके लिए सूती और हल्के कपड़े पहनें जो आपको आरामदायक महसूस करवाएं।
सूती साड़ी या सलवार-कमीज़ पहनना अच्छा विकल्प हो सकता है। इसके अलावा आप हल्के रंगों के कपड़े चुनें ताकि वे जल्दी सूख सकें और आपको ठंड न लगें।
#5
हर्बल चाय
मानसून में होने वाली बीमारियों से बचाव के लिए शरीर को साफ करना जरूरी है। इसके लिए आप हर्बल चाय का सेवन कर सकते हैं, जो आपके शरीर को विषाक्त पदार्थों से मुक्त करेगी और ऊर्जा प्रदान करेगी।
अदरक, तुलसी या नींबू वाली हर्बल चाय आपके रोग प्रतिरोधक तंत्र को मजबूत बनाएगी और आपको तरोताजा महसूस करवाएगी।
इन सरल उपायों को अपनाकर आप मानसून के दौरान स्वस्थ रह सकते हैं।