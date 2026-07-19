मानसून के दौरान खुद की देखभाल करने के लिए बनाएं एक सेल्फ केयर बास्केट

मानसून में बालों पर भी बुरा असर पड़ता है। नमी के कारण बाल चिपचिपे हो जाते हैं और उनमें संक्रमण होने की संभावना बढ़ जाती है। इससे बचाव के लिए बालों में नियमित रूप से तेल लगाएं। इससे बाल नमी को सोखते हैं और स्वस्थ रहते हैं।

इसके लिए आप जैतून या नारियल के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह न सिर्फ सिर की त्वचा को पोषण देता है, बल्कि बालों को मजबूत और चमकदार भी बनाता है।