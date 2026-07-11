खास मौकों पर बनाएं केरलम स्टाइल सेमिया पायसम, जानिए इस मिठाई की आसान रेसिपी
क्या है खबर?
केरलम का सेमिया पायसम एक स्वादिष्ट और सेहतमंद मिठाई है, जिसे सूखे मेवे, नारियल के दूध और इलायची के साथ पकाया जाता है। यह मिठाई खासतौर पर त्योहारों और विशेष अवसरों पर बनाई जाती है। इस लेख में हम आपको सेमिया पायसम की आसान रेसिपी बताएंगे, जिसे आप घर पर कुछ ही मिनटों में बना सकते हैं। यह मिठाई न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है, जिससे यह आपके परिवार को जरूर पसंद आएगी।
सामग्री
सेमिया पायसम के लिए जरूरी सामग्री
केरलम स्टाइल सेमिया पायसम बनाने के लिए आपको कुछ सरल चीजों की जरूरत होगी, जैसे कि सेवइयां, नारियल का दूध, चीनी, इलायची पाउडर, बादाम, काजू और किशमिश। आप चाहें तो इन चीजों की मात्रा को अपने अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो इसमें थोड़ा-सा केसर भी मिला सकते हैं, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा और यह देखने में भी आकर्षक लगने लगेगा।
#1
सेवइयां को भूनें
इस मिठाई को बनाने के लिए सबसे पहले सेवइयां को भूनना होगा। इसके लिए एक कढ़ाई में थोड़ा-सा घी गर्म करें और उसमें सेवइयां डालें। इन्हें धीमी आंच पर सुनहरा भूरा होने तक भूनें। ध्यान रखें कि इन्हें लगातार हिलाते रहें, ताकि ये जल न जाएं। जब सभी सेवइयां अच्छे से भुन जाएं तो उन्हें एक प्लेट में निकाल लें, ताकि उनका तापमान कम हो जाए और वे चिपके नहीं।
#2
नारियल का दूध मिलाएं
अब जिस कढ़ाई में आपने सेवइयां को भूनकर प्लेट में निकाला था, उसमें नारियल का दूध डालें और इसे मध्यम आंच पर पकाएं। इस दौरान मिश्रण को बीच-बीच में हिलाते रहें, ताकि यह तले से चिपके नहीं। जब दूध में उबाल आने लगे तो उसमें चीनी डालकर अच्छी तरह मिलाएं। चीनी पूरी तरह घुल जाने तक इस मिश्रण को पकाते रहें। इसके बाद इसमें इलायची पाउडर डालकर अच्छी तरह मिलाएं।
#3
सूखे मेवों को भूनें
सूखे मेवों को भूनने के लिए सबसे पहले थोड़े-से घी में बादाम, काजू और किशमिश को अलग-अलग भून लें। इन्हें तब तक भूनें जब तक बादाम और काजू सुनहरे भूरे रंग के न हो जाएं और किशमिश फूलकर गोल न हो जाएं। भुने मेवों को एक प्लेट में निकाल लें, ताकि उनका तापमान कम हो जाए और वे चिपके नहीं। भुने हुए मेवे पायसम को एक अच्छा स्वाद और कुरकुरापन देंगे।
#4
सेमिया पायसम को दें अंतिम रूप
अब भुने हुए मेवों को नारियल वाले मिश्रण में डालकर अच्छी तरह मिलाएं। इस मिश्रण को धीमी आंच पर 5-10 मिनट तक पकाएं, ताकि सभी सामग्री अच्छे से मिल जाएं। आपका केरलम स्टाइल सेमिया पायसम तैयार हो चुका है। आप इसे गर्मा-गर्म या ठंडा करके परोस सकते हैं। यह मिठाई न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि पौष्टिक भी है, जिससे यह आपके परिवार को बेहद पसंद आएगी। इस तरह से आप आसानी से घर पर भी इसे बना सकते हैं।