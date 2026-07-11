केरलम स्टाइल सेमिया पायसम की रेसिपी

खास मौकों पर बनाएं केरलम स्टाइल सेमिया पायसम, जानिए इस मिठाई की आसान रेसिपी

लेखन सयाली 11:29 am Jul 11, 202611:29 am

क्या है खबर?

केरलम का सेमिया पायसम एक स्वादिष्ट और सेहतमंद मिठाई है, जिसे सूखे मेवे, नारियल के दूध और इलायची के साथ पकाया जाता है। यह मिठाई खासतौर पर त्योहारों और विशेष अवसरों पर बनाई जाती है। इस लेख में हम आपको सेमिया पायसम की आसान रेसिपी बताएंगे, जिसे आप घर पर कुछ ही मिनटों में बना सकते हैं। यह मिठाई न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है, जिससे यह आपके परिवार को जरूर पसंद आएगी।