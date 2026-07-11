मानसून के दौरान बनाकर खाएं मिनी समोसे, इनका कुरकुरा स्वाद होता है लाजवाब

भरना

समोसों को भरने का तरीका

अब गूंथे हुए आटे के हिस्से को लोई बनाकर बेल लें, फिर इसमें आलू की फिलिंग भर दें। इसके बाद इसे त्रिकोण आकार में मोड़कर किनारों को अच्छी तरह से बंद कर दें, ताकि फिलिंग बाहर न निकल सके। इसी तरह सारे छोटे समोसों को भर लें और अलग रख लें, ताकि उन्हें तला जा सके। आप चाहें तो इन्हें तेल में तल सकते हैं या फिर भाप में भी पका सकते हैं। एयरफ्राई करना भी एक अच्छा विकल्प है।