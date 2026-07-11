मानसून के दौरान बनाकर खाएं मिनी समोसे, इनका कुरकुरा स्वाद होता है लाजवाब
क्या है खबर?
मानसून में बारिश के दौरान चाय के साथ गर्मा-गर्म और कुरकुरे स्नैक्स का सेवन करना सभी को पसंद है। ऐसे में अगर आप अपने परिवार और दोस्तों के लिए कुछ नया और स्वादिष्ट बनाना चाहते हैं तो आज हम आपको मिनी समोसे की रेसिपी बताते हैं। यह न केवल स्वादिष्ट हैं, बल्कि बनाने में आसान भी हैं। आप इन्हें बारिश का आनंद लेते हुए खा सकते हैं, जिससे आपका मन तृप्त हो जाएगा।
चीजें
मिनी समोसों के लिए जरूरी सामग्री
इसे बनाने के लिए सबसे पहले जरूरी चीजें इकट्ठा कर लें। मिनी समोसों के लिए आपको 2 कप मैदा, आधा कप पानी, एक बड़ा चम्मच तेल, एक छोटा चम्मच अजवाइन, नमक (स्वादानुसार), 2 कप उबले और मैश किए हुए आलू और एक बड़े चम्मच गर्म तेल के साथ 2 बड़े चम्मच हरे धनिये के पत्ते चाहिए होंगे। इसके अलावा आपको बारीक कटी हरी मिर्च और थोड़े से पनीर के टुकड़े की भी जरूरत होगी।
आटा
समोसे का आटा गूंधने से करें शुरूआत
सबसे पहले एक बड़े बर्तन में मैदा, अजवाइन और नमक मिलाएं, फिर इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए नरम आटा गूंध लें। अब आटे को 15 मिनट के लिए ढककर कहीं अलग रख दें। ध्यान रखें कि आटे को बहुत ज्यादा गूंधना नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से यह सख्त हो जाएगा। इसके बाद आटे को छोटे-छोटे हिस्सों में बांट लें, ताकि इसे बेलना और छोटे-छोटे समोसे बनाना आसान हो जाए।
फिलिंग
बनाएं समोसे की फिलिंग
समोसे की फिलिंग के लिए सबसे पहले एक पैन में थोड़ा तेल गर्म करें, फिर इसमें हरी मिर्च डालकर भूनें। इसके बाद इसमें उबले और मैश किए हुए आलू डालें और अच्छे से मिलाएं। अब इसमें नमक, गरम मसाला, धनिया पाउडर और थोड़ा-सा हरा धनिया डालकर अच्छे से मिलाएं। इस मिश्रण को 5 मिनट तक पकाएं, ताकि सभी मसाले अच्छे से मिल जाएं। इसके बाद गैस बंद कर दें और फिलिंग को ठंडा होने दें।
भरना
समोसों को भरने का तरीका
अब गूंथे हुए आटे के हिस्से को लोई बनाकर बेल लें, फिर इसमें आलू की फिलिंग भर दें। इसके बाद इसे त्रिकोण आकार में मोड़कर किनारों को अच्छी तरह से बंद कर दें, ताकि फिलिंग बाहर न निकल सके। इसी तरह सारे छोटे समोसों को भर लें और अलग रख लें, ताकि उन्हें तला जा सके। आप चाहें तो इन्हें तेल में तल सकते हैं या फिर भाप में भी पका सकते हैं। एयरफ्राई करना भी एक अच्छा विकल्प है।