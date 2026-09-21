स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है क्रैनबेरी का जूस, जानिए इसके 5 फायदे
क्या है खबर?
क्रैनबेरी एक ऐसा फल है, जो न केवल स्वाद में खट्टा-मीठा होता है, बल्कि अपने पोषक तत्वों से भरपूर गुणों के लिए भी जाना जाता है। आमतौर पर इसे जूस में मिलाकर ही इस्तेमाल किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि क्रैनबेरी के जूस का सेवन कई स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर सकता है? आइए आज हम आपको क्रैनबेरी के जूस से मिलने वाले 5 फायदों के बारे में विस्तार से बताते हैं।
#1
पाचन क्रिया को स्वस्थ रखने में है सहायक
क्रैनबेरी का जूस पाचन क्रिया को सही रखने में मदद कर सकता है। यह कब्ज, अपच और गैस जैसी समस्याओं से राहत दिलाने में सहायक है।
इसके एंटी-ऑक्सीडेंट और सूजन कम करने वाले गुण पाचन क्रिया को आराम देने में मदद कर सकते हैं।
लाभ के लिए रोजाना सुबह खाली पेट एक गिलास क्रैनबेरी का जूस पिएं। हालांकि, अगर आपको पेट से संबंधित कोई गंभीर समस्या है तो डॉक्टर से परामर्श जरूर लें।
#2
रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूती देने में है कारगर
क्रैनबेरी का जूस रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में भी मदद कर सकता है।
इसमें विटामिन-C की भरपूर मात्रा होती है, जो शरीर की प्रतिरक्षा को मजबूत करने के साथ ही शरीर में मौजूद विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने का काम भी कर सकती है।
इसके अतिरिक्त इसमें मौजूद एंटी-ऑक्सीडेंट गुण शरीर में तनाव और विषाक्त पदार्थों के प्रभाव को कम करने में मदद कर सकते हैं। लाभ के लिए रोजाना एक गिलास क्रैनबेरी का जूस पीएं।
#3
मांसपेशियों को आराम देने में है प्रभावी
अगर आप कसरत करके मांसपेशियों में दर्द या अकड़न महसूस होने लगे तो इसे दूर करने के लिए भी आप क्रैनबेरी के जूस का सेवन कर सकते हैं।
एक शोध के मुताबिक, क्रैनबेरी के जूस में मौजूद सूजन कम करने वाले गुण मांसपेशियों की सूजन को कम करने के साथ ही उन्हें आराम देने में मदद कर सकते हैं।
इसके अतिरिक्त इसमें मौजूद पोटेशियम तत्व मांसपेशियों को आराम देने में मदद कर सकते हैं।
#4
शारीरिक ऊर्जा को बढ़ाने में है सहायक
शारीरिक ऊर्जा के लिए भी क्रैनबेरी का जूस फायदेमंद हो सकता है। इसमें मौजूद कार्बोहाइड्रेट और पोटेशियम तत्व शारीरिक ऊर्जा को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं।
इसके अलावा ये तत्व थकान और कमजोरी को दूर कर सकते हैं। लाभ के लिए रोजाना सुबह खाली पेट एक गिलास क्रैनबेरी का जूस पिएं।
हालांकि, अगर आपको पेट से संबंधित कोई गंभीर समस्या है तो डॉक्टर से परामर्श जरूर लें।
#5
कैंसर के जोखिम को कर सकता है कम
कैंसर एक गंभीर बीमारी है और इसका इलाज सिर्फ चिकित्सा विज्ञान ही कर सकते हैं, लेकिन क्रैनबेरी के जूस का सेवन कैंसर के जोखिमों को कम करने में मदद कर सकता है।
एक शोध के अनुसार, क्रैनबेरी में कैंसर रोधी गुण पाए जाते हैं, जो शरीर में कैंसर कोशिकाओं को पनपने से रोकते हैं।
हालांकि, कैंसर रोगी बिना किसी देरी के उपचार पर ध्यान दें और डॉक्टरी सलाह के अनुसार ही खान-पान करें।