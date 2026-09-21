स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है क्रैनबेरी का जूस, जानिए इसके 5 फायदे

क्रैनबेरी का जूस रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में भी मदद कर सकता है।

इसमें विटामिन-C की भरपूर मात्रा होती है, जो शरीर की प्रतिरक्षा को मजबूत करने के साथ ही शरीर में मौजूद विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने का काम भी कर सकती है।

इसके अतिरिक्त इसमें मौजूद एंटी-ऑक्सीडेंट गुण शरीर में तनाव और विषाक्त पदार्थों के प्रभाव को कम करने में मदद कर सकते हैं। लाभ के लिए रोजाना एक गिलास क्रैनबेरी का जूस पीएं।