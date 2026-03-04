फटी एड़ियों के कारण होता है काफी दर्द? इन 5 घरेलू उपायों से मिलेगा आराम

फटी एड़ियों की समस्या बहुत आम है। यह समस्या खासकर गर्मियों में अधिक होती है क्योंकि शुष्क हवा त्वचा की नमी को सोख लेती है, जिससे त्वचा रूखी और फटी हुई दिखने लगती है। फटी एड़ियों से चलने में दर्द होता है और यह बहुत असुविधाजनक होती हैं। इस लेख में हम कुछ घरेलू उपायों के बारे में जानेंगे, जिनसे आप अपनी फटी एड़ियों का इलाज कर सकते हैं और उन्हें मुलायम बना सकते हैं।

#1 नारियल तेल का करें इस्तेमाल नारियल तेल एक बेहतरीन मॉइस्चराइजर है, जो फटी एड़ियों के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। इसे रात को सोने से पहले अपनी फटी एड़ियों पर लगाएं और अच्छे से मालिश करें। इससे आपकी त्वचा को गहराई से नमी मिलेगी और फटी एड़ियों को जल्दी ठीक करने में मदद मिलेगी। नियमित उपयोग से आपकी एड़ियां मुलायम और चिकनी हो जाएंगी, जिससे चलने में भी आराम होगा और आपको दर्द से राहत मिलेगी।

#2 शहद लगाएं शहद एक प्राकृतिक नमी देने वाला पदार्थ है, जो त्वचा को पोषण देता है और उसे मुलायम बनाता है। इसे अपनी फटी एड़ियों पर लगाकर कुछ समय छोड़ दें, फिर गुनगुने पानी से धो लें। शहद में जीवाणुरोधी गुण होते हैं, जो संक्रमण से बचाव करते हैं और त्वचा को सुरक्षित रखते हैं। नियमित उपयोग से आपकी एड़ियां स्वस्थ और चमकदार बन सकती हैं, जिससे चलने में भी आराम मिलेगा और आपको दर्द से राहत मिलेगी।

#3 वैसलीन का करें इस्तेमाल वैसलीन एक ऐसा उत्पाद है, जो हर घर में आसानी से मिल जाता है। यह आपकी फटी एड़ियों को तुरंत राहत देता है। इसे रात भर अपनी एड़ियों पर लगाकर छोड़ दें और मोजे पहन लें ताकि यह अच्छे से अवशोषित हो सके। सुबह उठकर देखेंगे कि आपकी एड़ियां पहले से बेहतर दिख रही हैं और दर्द भी कम हो गया है। नियमित उपयोग से आपकी एड़ियां मुलायम और चिकनी हो जाएंगी।

#4 जैतून का तेल आएगा काम जैतून का तेल विटामिन से भरपूर होता है, जो त्वचा की मरम्मत करता है और उसे पोषण देता है। इसे हल्का गर्म करके अपनी फटी एड़ियों पर लगाएं और कुछ मिनट मालिश करें। इससे आपकी त्वचा को गहराई से नमी मिलेगी और फटी एड़ियां जल्दी ठीक होंगी। नियमित उपयोग से आपकी एड़ियां मुलायम और चिकनी हो जाएंगी, जिससे चलने में आराम मिलेगा और आपको दर्द से राहत मिलेगी।