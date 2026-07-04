स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है धनिया, जानिए इसके 5 लाभ

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दिल के स्वास्थ्य के लिए है फायदेमंद

धनिया दिल के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। इसमें मौजूद खास तत्व दिल की बीमारियों से बचाव करते हैं और रक्तचाप को नियंत्रित रखते हैं। इसके अलावा यह कोलेस्ट्रॉल के स्तर को भी संतुलित करता है। धनिया का सेवन करने से दिल की धमनियों में जमी हुई चिकनाई साफ होती है, जिससे खून का प्रवाह बेहतर होता है और दिल स्वस्थ रहता है। इसलिए इसे अपनी खाने की आदतों में शामिल करना फायदेमंद हो सकता है।