कर्नाटक: कोडागु में स्थित ये जगहें हैं घूमने के लिए बेहतरीन

कर्नाटक में स्थित कोडागु एक खूबसूरत हिल स्टेशन है, जिसे पहले कुर्ग के नाम से जाना जाता था। यह अपने हरे-भरे जंगलों, चाय के बागानों और झरनों के लिए मशहूर है। यहां का शांत वातावरण और प्राकृतिक सुंदरता पर्यटकों को आकर्षित करती है। कोडागु में आप ट्रेकिंग, रिवर राफ्टिंग और वॉटरफॉल्स के आस-पास समय बिता सकते हैं। आइए आज हम आपको कोडागु की ऐसी जगहों के बारे में बताते हैं, जहां आपको एक बार जरूर जाना चाहिए।

#1 एबी झरना एबी झरना कोडागु का सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। यह झरना लगभग 70 फीट ऊंचा है और चारों ओर हरियाली से घिरा हुआ है। यहां आकर आप प्रकृति की गोद में कुछ समय बिता सकते हैं। झरने तक पहुंचने के लिए आपको थोड़ी चढ़ाई करनी पड़ती है, लेकिन इसका नजारा आपको थकान भूलवा देगा। यहां का शांत वातावरण और पानी की ठंडी फुहारें आपको ताजगी का एहसास देंगी। यह जगह परिवार संग पिकनिक मनाने के लिए भी बढ़िया है।

#2 राजा का मकबरा राजा का मकबरा कोडागु का एक पुराना स्थल है। यह मकबरा राजा मदिकेरी लिंगराजु उय्यर की याद में बनाया गया था। इस मकबरे में लकड़ी की बेहतरीन कारीगरी देखने को मिलती है, जो कर्नाटक की कला को दर्शाती है। इसके अलावा यहां पर आपको कई प्राचीन मूर्तियां और शिलालेख भी देखने को मिलेंगे। इस जगह पर आकर आप कर्नाटक की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को करीब से जान सकते हैं।

Advertisement

#3 तदियंदामोल पहाड़ तदियंदामोल पहाड़ कोडागु का सबसे ऊंचा पहाड़ है, जिसकी ऊंचाई लगभग 1,748 मीटर है। ट्रेकिंग पसंद करने वालों के लिए यह जगह बहुत अच्छी है। यहां ट्रेक करने पर आपको घने जंगल, सुंदर घाटियां और ठंडी हवा का आनंद मिलेगा। इस पहाड़ के शिखर तक पहुंचने के लिए कई रास्ते हैं, जिनमें से कुछ आसान हैं जबकि कुछ कठिन, लेकिन हर रास्ता अपने आप में खास और रोमांचकारी है।

Advertisement