गर्मियों में इन 5 ठंडक देने वाले खाद्य पदार्थों का करें सेवन, वजन रहेगा संतुलित

गर्मियों में बढ़ी हुई गर्मी के कारण भूख कम लगती है और जो कुछ भी खाया जाता है, उससे गैस जैसी कई समस्याएं हो जाती हैं। इसके अलावा गर्मी के कारण पसीना भी अधिक आता है, जिससे शरीर में जरूरी पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। हालांकि, अगर आप कुछ ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं, जो शरीर को ठंडक देने के साथ-साथ जरूरी पोषक तत्व भी प्रदान कर सकते हैं तो गर्मियों में स्वस्थ रह सकते हैं।

#1 खीरा खीरे में पानी की अधिक मात्रा होती है और कम कैलोरी वाला यह फल शरीर को ठंडक देने के साथ-साथ हाइड्रेट रखने में मदद कर सकता है। इसमें फाइबर भी होता है, जो पाचन को ठीक रखने में सहायक है। लाभ के लिए सलाद के रूप में खीरे का सेवन करें या इसका जूस बनाकर पिएं।

#2 पुदीना पुदीने की तासीर ठंडी होती है, जो शरीर को ठंडक देने में मदद कर सकती है। यह शरीर से हानिकारक तत्वों को बाहर निकालने और पाचन को सुधारने में भी मदद कर सकता है। लाभ के लिए पुदीने की चाय बनाएं और इसका सेवन करें या पुदीने की चटनी बनाकर खाएं। आप चाहें तो पुदीने का शरबत बनाकर भी पी सकते हैं।

#3 नारियल पानी नारियल पानी में जरूरी लवण और पोटेशियम की भरपूर मात्रा होती है, जो शरीर को ठंडक देने के साथ-साथ हाइड्रेट रखने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें कैलोरी कम और पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है। लाभ के लिए ताजे नारियल पानी का सेवन करें। हालांकि, पैकेट वाला नारियल पानी न पिएं क्योंकि उसमें मौजूद कृत्रिम तत्व शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। नारियल पानी से कई तरह के व्यंजन बनाए जा सकते हैं।

#4 तरबूज तरबूज में 92 प्रतिशत पानी होता है, जो शरीर को ठंडक देने के साथ-साथ हाइड्रेट रखने में मदद कर सकता है। इसके अलावा इसमें विटामिन-C, विटामिन-A, पोटेशियम और एंटी-ऑक्सीडेंट्स भी होते हैं। यह फल कम कैलोरी वाला है और फाइबर से भरपूर है, जो पाचन को सुधारने में मदद कर सकता है। लाभ के लिए तरबूज का जूस बनाकर पिएं या इसका शरबत बनाकर पिएं।