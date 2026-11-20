इन फलों का जूस सेहत के लिए है फायदेमंद

रोजाना इन 5 फलों के जूस का सेवन करने से मिल सकते हैं कई स्वास्थ्य लाभ

लेखन अंजली 12:36 pm Nov 20, 202612:36 pm

क्या है खबर?

फल के जूस विटामिन, खनिज और एंटी-ऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं, जो शरीर के लिए बहुत फायदेमंद हैं। हालांकि, कुछ लोग फलों के जूस को ज्यादा फायदेमंद नहीं मानते हैं और उनका मानना है कि फलों के जूस का सेवन करने से वजन बढ़ सकता है। अगर आप भी इसी कशमकश में हैं तो आइए आज हम आपको 5 ऐसे फलों के जूस के बारे में बताते हैं, जो रोजाना पीने से कई स्वास्थ्य लाभ मिल सकते हैं।