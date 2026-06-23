कच्चे पपीते के फायदे

कच्चे पपीते के सेवन से मिलते हैं ये 5 स्वास्थ्य लाभ

लेखन अंजली 01:32 pm Jun 23, 202601:32 pm

क्या है खबर?

पपीता एक ऐसा फल है, जो अपने गुणों के लिए जाना जाता है। आमतौर पर लोग पके पपीते को ही खाना पसंद करते हैं, लेकिन कच्चे पपीते के भी कई फायदे होते हैं। कच्चे पपीते में विटामिन्स, मिनरल्स और शरीर को स्वस्थ रखने वाले तत्व होते हैं, जो हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। आइए जानते हैं कि कच्चे पपीते को अपनी खाने की आदतों में शामिल करने से क्या-क्या लाभ मिल सकते हैं।