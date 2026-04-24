रात के समय दूध का सेवन करने से मिल सकते हैं ये 5 फायदे

रात को सोने से पहले दूध का सेवन करने की सलाह अक्सर घर के बड़े-बुजुर्ग देते आए हैं। उनका कहना होता है कि दूध पीने से नींद अच्छी आती है और कई पोषण विशेषज्ञ भी इस बात से सहमत हैं। दूध में प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन-D जैसे पोषक तत्व होते हैं, जो शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं। आइए जानते हैं कि सोने से पहले दूध पीने से क्या-क्या फायदे मिल सकते हैं।

#1 अच्छी नींद देने में कर सकता है मदद दूध में एक खास तत्व मौजूद होता है, जो एक प्रकार का प्रोटीन है। यह तत्व शरीर में नींद लाने वाले हार्मोन बनाने में मदद करता है। इसके अलावा दूध में मौजूद तत्व शरीर को आराम देने और नींद को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। इसलिए सोने से पहले एक गिलास दूध का सेवन करना फायदेमंद माना जाता है।

#2 हड्डियों को मजबूती देने में है सहायक दूध कैल्शियम का अच्छा स्रोत है और यह हड्डियों को मजबूत बनाने में सहायक है। दरअसल, शरीर को कैल्शियम के साथ-साथ अन्य जरूरी तत्वों की भी जरूरत होती है। ये सभी पोषक तत्व दूध में पाए जाते हैं। इस वजह से दूध का सेवन हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए फायदेमंद माना जाता है। इसके अलावा दूध में कुछ और तत्व भी होते हैं, जो शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाते हैं।

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#3 तनाव से दिला सकता है छुटकारा दूध में मौजूद तत्व शरीर को आराम देने और तनाव को दूर करने में मदद कर सकते हैं। अगर आप अपने दिन की शुरुआत दूध से करते हैं तो आप तनाव से मुक्त रह सकते हैं। दूध में मौजूद पोषक तत्व तनाव से छुटकारा दिलाने में मदद करते हैं। इसलिए रोजाना एक गिलास दूध का सेवन जरूर करें।

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#4 पाचन क्रिया को कर सकता है सुधार दूध पाचन क्रिया को सुधारने में भी मदद कर सकता है। इसका कारण है कि दूध में मौजूद तत्व पेट के एक हिस्से को ढीला करके उसे आराम पहुंचाते हैं। इससे पाचन क्रिया भी बेहतर होती है। इसके अलावा एक अध्ययन के मुताबिक, दूध का सेवन पेट के अल्सर से भी बचाता है। इसलिए रोजाना रात के समय एक गिलास दूध का सेवन जरूर करें।