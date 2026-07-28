जामुन की गुठलियों का सेवन स्वास्थ्य के लिए है लाभकारी, जानिए इसके फायदे

जामुन की गुठलियों का सेवन मधुमेह रोगियों के लिए भी लाभकारी हो सकता है। इनमें मौजूद खास तत्व रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। ये गुठलियां इंसुलिन की संवेदनशीलता को बढ़ाती हैं, जिससे रक्त शर्करा का स्तर स्थिर रहता है।

इसके अलावा जामुन की गुठलियों में मधुमेह को नियंत्रित करने वाले गुण भी होते हैं, जो शरीर में शर्करा के अवशोषण को नियंत्रित करके मधुमेह के स्तर को कम करने में मदद करते हैं।