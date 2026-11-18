सर्दियों के दौरान इन 5 सलादों का करें सेवन, सेहत के लिए हैं बेहतरीन
क्या है खबर?
सर्दियों में कई लोग सलाद खाना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि ठंड में सलाद खाने से सर्दी लगने का डर रहता है। हालांकि, कुछ सलाद ऐसे होते हैं, जो सर्दियों में आसानी से मिल सकते हैं। इसके अतिरिक्त सर्दियों में सलाद में मौसमी सब्जियां और फल मिलाकर उन्हें पोषक तत्वों से भरपूर बनाया जा सकता है। आइए आज हम आपको सर्दियों के लिए बेहतरीन 5 सलाद की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें घर पर कुछ ही मिनटों में बना सकते हैं।
#1
पत्तागोभी और सेब का सलाद
पत्तागोभी और सेब का सलाद सर्दियों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है।
इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक कटोरे में कटी हुई पत्तागोभी, कटी हुई गाजर और कटा हुआ सेब डालें। अब इसमें नींबू का रस, थोड़ा सा नमक और काली मिर्च डालकर अच्छी तरह मिलाएं।
यह सलाद न केवल स्वादिष्ट है बल्कि इसमें विटामिन-C, फाइबर और ऐसे तत्व होते हैं, जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं।
#2
चुकंदर और गाजर का सलाद
चुकंदर और गाजर का सलाद भी सर्दियों में खाने के लिए अच्छा है।
इसे बनाने के लिए सबसे पहले उबली हुई और कटी हुई चुकंदर और गाजर को एक कटोरे में डालें। अब इसमें दही, नमक, काली मिर्च और थोड़ी सी भुनी हुई जीरा डालकर अच्छी तरह मिलाएं।
यह सलाद न केवल स्वादिष्ट है बल्कि इसमें ऐसे तत्व होते हैं, जो आपकी सेहत के लिए फायदेमंद हैं।
#3
मूली और पत्तेदार सब्जियों का सलाद
मूली और पत्तेदार सब्जियों का सलाद भी सर्दियों के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है।
इसे बनाने के लिए सबसे पहले कटी हुई मूली, पालक या मेथी जैसी पत्तेदार सब्जियों को एक कटोरे में डालें। अब इसमें नींबू का रस, थोड़ा सा नमक और भुना हुआ जीरा डालकर अच्छी तरह मिलाएं।
यह सलाद विटामिन-A, फाइबर और आयरन से भरपूर होता है, जो आपकी सेहत के लिए फायदेमंद हैं।
#4
टमाटर और खीरे का सलाद
टमाटर और खीरे का सलाद भी सर्दियों में खाने के लिए अच्छा है।
इसे बनाने के लिए सबसे पहले कटे हुए टमाटर और खीरे को एक कटोरे में डालें। अब इसमें थोड़ी सी बारीक कटी हुई प्याज, नमक, काली मिर्च और जैतून का तेल डालकर अच्छी तरह मिलाएं।
यह सलाद विटामिन-C, पोटैशियम और फाइबर से भरपूर होता है, जो आपकी सेहत के लिए फायदेमंद हैं।
#5
ग्रीन बीन्स और पत्तेदार सब्जियों का सलाद
हरी बीन्स और पत्तेदार सब्जियों का सलाद भी बहुत स्वादिष्ट होता है।
इसे बनाने के लिए उबली हुई हरी बीन्स, पालक या मेथी जैसी पत्तेदार सब्जियों को एक कटोरे में डालें। अब इसमें नींबू का रस, नमक, काली मिर्च और थोड़ी सी भुना हुआ जीरा डालकर अच्छी तरह मिलाएं।
इन सभी सलादों को आप अपने रोजमर्रा की खाने में शामिल कर सकते हैं। इनका सेवन आपकी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होगा।