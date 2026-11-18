सर्दियों में बनाकर खाएं ये सलाद

सर्दियों के दौरान इन 5 सलादों का करें सेवन, सेहत के लिए हैं बेहतरीन

लेखन अंजली 06:25 pm Nov 18, 202606:25 pm

क्या है खबर?

सर्दियों में कई लोग सलाद खाना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि ठंड में सलाद खाने से सर्दी लगने का डर रहता है। हालांकि, कुछ सलाद ऐसे होते हैं, जो सर्दियों में आसानी से मिल सकते हैं। इसके अतिरिक्त सर्दियों में सलाद में मौसमी सब्जियां और फल मिलाकर उन्हें पोषक तत्वों से भरपूर बनाया जा सकता है। आइए आज हम आपको सर्दियों के लिए बेहतरीन 5 सलाद की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें घर पर कुछ ही मिनटों में बना सकते हैं।