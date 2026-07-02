अधिक नमी वाले मौसम में खाएं ये चीजें

अधिक नमी वाले मौसम में इन 5 खाद्य पदार्थों का करें सेवन, स्वास्थ्य रहेगा ठीक

लेखन अंजली 10:11 am Jul 02, 202610:11 am

क्या है खबर?

नमी वह स्थिति है, जिसमें हवा में पानी का स्तर बढ़ जाता है। अधिक नमी वाला मौसम न केवल असुविधाजनक होता है, बल्कि यह कई स्वास्थ्य समस्याओं का कारण भी बन सकता है। इसके कारण शरीर में थकान, सुस्ती और अन्य कई समस्याएं हो सकती हैं। हालांकि, अगर आप अपनी डाइट में कुछ ऐसे खाद्य पदार्थों को शामिल करते हैं तो ये नमी के दुष्प्रभावों से आपको बचा सकते हैं। आइए उन खाद्य पदार्थों के बारे में जानते हैं।