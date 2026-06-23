मानसून के दौरान इन 5 तरीकों से करें शहद का सेवन, मिलेगा भरपूर लाभ
क्या है खबर?
मानसून के दौरान नमी और उमस के कारण कई समस्याएं हो सकती हैं, जिनसे बचाव के लिए शहद का सेवन फायदेमंद हो सकता है। शहद में ऐसे गुण होते हैं, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। इस लेख में हम आपको शहद के पांच उपयोगों के बारे में बताएंगे, जिससे आप मानसून के दौरान स्वस्थ रह सकते हैं।
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गले की खराश से राहत दिलाने में है कारगर
मानसून में गले की खराश एक आम समस्या है। शहद का सेवन इस समस्या से राहत दिलाने में मदद कर सकता है। शहद में ऐसे गुण होते हैं, जो बैक्टीरिया को खत्म करते हैं और गले की सूजन को कम करते हैं। इसके लिए एक चम्मच शहद को धीरे-धीरे चूसें या गर्म पानी में मिलाकर पिएं। इससे आपका गला साफ रहेगा और आपको जल्दी राहत मिलेगी।
#2
खांसी और सर्दी का इलाज कर सकता है शहद
मानसून में ठंडक के कारण खांसी और सर्दी होना सामान्य है। शहद में ऐसे तत्व होते हैं, जो इन समस्याओं का इलाज करने में सहायक होते हैं। इसके लिए एक चम्मच शहद को नींबू के रस के साथ मिलाकर लें या गर्म पानी में मिलाकर पिएं। इससे आपकी इम्यूनिटी मजबूत होगी और जल्दी आराम मिलेगा। नियमित रूप से शहद का सेवन करने से आप इन समस्याओं से बचे रह सकते हैं।
#3
पाचन क्रिया को सुधारने में है सहायक
मानसून में बढ़ती नमी की वजह से पाचन समस्याएं हो सकती हैं। शहद में मौजूद गुण पाचन क्रिया को सुधारने में मदद कर सकते हैं। इसके लिए आप सुबह खाली पेट एक चम्मच शहद को पानी या दूध के साथ ले सकते हैं। इससे आपकी पाचन क्रिया बेहतर होगी और आप ताजगी महसूस करेंगे। नियमित रूप से शहद का सेवन करने से पेट की समस्याओं से निजात मिल सकती है।
#4
त्वचा की देखभाल करने में है प्रभावी
मानसून में नमी के कारण त्वचा पर रूखापन आ सकता है, जिसे दूर करने में शहद मदद कर सकता है। इसमें मौजूद पोषक तत्व त्वचा को नमी प्रदान करते हुए उसे मुलायम बनाते हैं। इसके लिए आप शहद को फेस मास्क के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं या सीधे त्वचा पर लगा सकते हैं। नियमित रूप से शहद का उपयोग करने से आपकी त्वचा स्वस्थ और चमकदार बनेगी।
#5
बालों की समस्याओं को दूर कर सकता है शहद
मानसून में बालों की समस्याएं बढ़ जाती हैं जैसे कि झड़ना, रूखेपन आदि। इन समस्याओं को दूर करने में भी शहद मददगार साबित हो सकता है। इसमें मौजूद विटामिन्स और मिनरल्स बालों को पोषण देते हुए उन्हें मजबूती प्रदान करते हैं। इसके लिए आप शहद को हेयर मास्क के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं या सीधे बालों पर लगा सकते हैं। नियमित रूप से शहद का उपयोग करने से आपके बाल स्वस्थ और चमकदार बने रहेंगे।