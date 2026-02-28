मुट्ठी भर मेवों के सेवन से जुड़े इन भ्रमों को सच मानते हैं लोग, जानिए सच्चाई

मेवों को सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है, क्योंकि ये कई जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। हालांकि, लोगों के बीच मेवों से जुड़े कई भ्रम प्रचलित हैं। इन भ्रमों की सच्चाई जानना जरूरी है, ताकि हम सही जानकारी के आधार पर अपने खान-पान में इन्हें शामिल कर सकें। आइए आज हम आपको मेवों से जुड़े भ्रम और उनकी सच्चाई बताते हैं, ताकि आप सही जानकारी के आधार पर अपनी डाइट को संतुलित बना सकें।

#1 भ्रम- मेवे खाने से बढ़ता है वजन यह सबसे आम भ्रम है कि मेवे खाने से वजन बढ़ जाता है। हालांकि, सच्चाई यह है कि मेवे सेहतमंद वसा, प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होते हैं। ये शरीर को जरूरी पोषक तत्व प्रदान कर सकते हैं। अगर इन्हें संतुलित मात्रा में खाया जाए तो ये वजन बढ़ने का कारण नहीं बनते। दरअसल, मेवे शरीर की ऊर्जा को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं, जिससे वजन नियंत्रित रहता है।

#2 भ्रम- सभी मेवे होते हैं एक समान बहुत से लोग मानते हैं कि सभी मेवे एक जैसे होते हैं, लेकिन यह गलत धारणा है। हर प्रकार के मेवे अपने-अपने खास गुणों से भरपूर होते हैं। उदाहरण के लिए बादाम विटामिन-E का अच्छा स्रोत है, जबकि अखरोट ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर होता है। इस प्रकार अलग-अलग मेवों का सेवन करने से शरीर को अलग-अलग प्रकार के पोषक तत्व मिल सकते हैं, जो सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं।

#3 भ्रम- मेवे खाने से त्वचा पर हो जाते हैं मुंहासे कई लोगों का मानना है कि मेवे खाने से त्वचा पर मुंहासे हो जाते हैं, खासकर बादाम और पिस्ता जैसे मेवों को लेकर ऐसा सोचा जाता है। हालांकि, सच्चाई यह है कि मेवों में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन त्वचा के लिए फायदेमंद होते हैं। अगर आपकी त्वचा तैलीय प्रकार की है तो सीमित मात्रा में मेवों का सेवन करें। इसके अलावा नियमित रूप से त्वचा की सफाई और मॉइस्चराइजिंग भी जरूरी है।

