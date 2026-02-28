LOADING...
होम / खबरें / लाइफस्टाइल की खबरें / ठंडे पानी से नहाने से जुड़े इन 5 भ्रमों को सच मानने की न करें गलती
ठंडे पानी से नहाने से जुड़े इन 5 भ्रमों को सच मानने की न करें गलती
ठंडे पानी से नहाने से जुड़े मिथक

ठंडे पानी से नहाने से जुड़े इन 5 भ्रमों को सच मानने की न करें गलती

लेखन सयाली
Feb 28, 2026
01:55 pm
क्या है खबर?

ठंडे पानी से नहाने के फायदे समझकर कई लोग इसे अपनी दिनचर्या में शामिल कर लेते हैं। हालांकि, कुछ लोगों का मानना है कि इससे शरीर को नुकसान पहुंच सकता है या इसका नकारात्मक असर हो सकता है। इस लेख में हम ठंडे पानी से नहाने से जुड़े भ्रमों और उनकी सच्चाई के बारे में जानेंगे, ताकि आप सही जानकारी के आधार पर निर्णय ले सकें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकें।

#1

भ्रम- ठंडे पानी से नहाने से हो सकता है जुकाम 

यह सबसे आम भ्रम है कि ठंडे पानी से नहाने से जुकाम हो सकता है। सच्चाई यह है कि ठंडा पानी खुद जुकाम का कारण नहीं बनता। जुकाम वायरस या कीटाणु के संपर्क में आने से होता है। हालांकि, ठंडे पानी से नहाने पर आपको थोड़ी ठंड लग सकती है, लेकिन यह जुकाम का कारण नहीं होता। ठंडा पानी आपकी शरीर की सुरक्षा प्रणाली को भी मजबूत कर सकता है।

#2

भ्रम- ठंडे पानी से नहाने से घटता है वजन

कई लोग मानते हैं कि ठंडे पानी से नहाने से वजन घटता है। हालांकि, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ऐसा संभव नहीं है। ठंडे पानी से नहाने से शरीर की कुछ ऊर्जा जरूर खर्च होती है, लेकिन यह वजन घटाने का मुख्य तरीका नहीं हो सकता। वजन घटाने के लिए सही आहार और नियमित कसरत जरूरी होते हैं। ठंडे पानी से नहाने के अपने फायदे हैं, लेकिन वजन घटाने के लिए यह पर्याप्त नहीं है।

Advertisement

#3

भ्रम- ठंडे पानी से नहाने से दिल पर पड़ता है बुरा असर 

कुछ लोगों का मानना है कि ठंडे पानी से नहाने से दिल पर बुरा असर पड़ता है, खासकर अगर पहले से ही दिल की बीमारी हो तो। सच्चाई यह है कि अगर आपका दिल स्वस्थ है तो ठंडे पानी से नहाने से कोई नुकसान नहीं होता। हालांकि, जिन लोगों को पहले से ही दिल की समस्याएं हैं उन्हें डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए और अपनी स्थिति के अनुसार ही कोई निर्णय लेना चाहिए।

Advertisement

#4

भ्रम- ठंडे पानी से नहाने से त्वचा और बाल हो जाते हैं खराब

एक भ्रम यह भी है कि ठंडे पानी से नहाने से त्वचा और बाल खराब हो जाते हैं। असल में ठंडा पानी त्वचा और बालों के लिए फायदेमंद होता है, क्योंकि यह त्वचा के छिद्रों को बंद करता है और नमी बनाए रखता है। गर्म पानी त्वचा को सुखा सकता है और बालों की नमी छीन सकता है, जबकि ठंडा पानी इन्हें स्वस्थ बनाए रखता है। इसलिए, ठंडे पानी से नहाना फायदेमंद होता है।

#5

भ्रम- ठंडे पानी से नहाने से होता है मानसिक तनाव 

कुछ लोग मानते हैं कि ठंडे पानी से नहाने से मानसिक तनाव हो सकता है, खासकर ठंड के मौसम में। सच्चाई यह है कि ठंडे पानी से नहाने से दिमाग में ऐसे रसायन निकलते हैं, जो अच्छा महसूस करवाते हैं और तनाव कम करते हैं। इससे मानसिक तनाव नहीं होता, बल्कि इससे राहत मिलती है। ठंडे पानी से नहाने के कई फायदे मिलते हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं कि हर किसी के लिए यह उपयुक्त हो।

Advertisement