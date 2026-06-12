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मानसून से जुड़े ये भ्रम हैं आम, जानिए इनकी सच्चाई
मानसून से जुड़े भ्रम

मानसून से जुड़े ये भ्रम हैं आम, जानिए इनकी सच्चाई

लेखन अंजली
Jun 12, 2026
11:01 am
क्या है खबर?

मानसून यानी बारिश का मौसम कई बीमारियों का कारण बनता है। इसलिए इस मौसम में लोग अपनी सेहत का खास ख्याल रखते हैं। हालांकि, इस दौरान कई भ्रम भी लोगों के बीच प्रचलित हो जाते हैं, जो सच से कोसों दूर होते हैं। आइए आज हम आपको मानसून से जुड़े ऐसे ही भ्रमों और उनकी सच्चाई बताते हैं ताकि आप सही जानकारी के आधार पर अपनी सेहत का ख्याल रख सकें।

#1

भ्रम- मानसून के दौरान फल और सब्जियों को धोना जरूरी नहीं है

यह भी सिर्फ एक भ्रम है कि मानसून के दौरान फल और सब्जियों को धोना जरूरी नहीं है। सच्चाई यह है कि मानसून के दौरान फल और सब्जियों को धोना बहुत जरूरी है क्योंकि इनमें कीटाणु हो सकते हैं, जो संक्रमण फैला सकते हैं। इसलिए खाने से पहले फल और सब्जियों को अच्छी तरह से धोएं और उन्हें साफ पानी में कुछ मिनट के लिए भिगोएं। इस मौसम में सेहत का खास ख्याल रखना जरूरी है।

#2

भ्रम- मानसून में कच्ची सब्जियों का सेवन नहीं करना चाहिए

कई लोगों का मानना है कि मानसून के दौरान कच्ची सब्जियों का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे पेट में संक्रमण हो सकता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। सच्चाई यह है कि मानसून के दौरान कच्ची सब्जियों का सेवन सेहत के लिए फायदेमंद हो सकता है। बस सब्जियों को धोकर और उन्हें साफ पानी में कुछ मिनट के लिए भिगोएं और फिर उनका सेवन करें। सेहतमंद खानपान का ध्यान रखना जरूरी है।

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#3

भ्रम- मानसून के दौरान दूध का सेवन नहीं करना चाहिए

मानसून के दौरान दूध का सेवन नहीं करना चाहिए, ऐसा कहकर लोग इस पेय को अपने खान-पान से दूर कर देते हैं। हालांकि, सच्चाई यह है कि मानसून के दौरान दूध का सेवन करना सेहत के लिए फायदेमंद हो सकता है क्योंकि यह संक्रमण से लड़ने और शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद कर सकता है। बस इसे उबालकर और फिर ठंडा करके पिएं। सेहत का ध्यान रखना जरूरी है।

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#4

भ्रम- मानसून के दौरान ठंडा पानी पीने से गले में खराश हो सकती है

मानसून के दौरान ठंडा पानी पीने से गले में खराश हो सकती है, ऐसा सोचकर लोग इसे अपनी डाइट से दूर कर देते हैं। हालांकि, सच्चाई यह है कि मानसून के दौरान ठंडा पानी पीने से कोई नुकसान नहीं होता। बस इसे पीने से पहले कुछ मिनट के लिए सामान्य तापमान पर रख दें, फिर इसका सेवन करें। स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी है।

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