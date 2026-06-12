मानसून से जुड़े ये भ्रम हैं आम, जानिए इनकी सच्चाई

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भ्रम- मानसून के दौरान फल और सब्जियों को धोना जरूरी नहीं है

यह भी सिर्फ एक भ्रम है कि मानसून के दौरान फल और सब्जियों को धोना जरूरी नहीं है। सच्चाई यह है कि मानसून के दौरान फल और सब्जियों को धोना बहुत जरूरी है क्योंकि इनमें कीटाणु हो सकते हैं, जो संक्रमण फैला सकते हैं। इसलिए खाने से पहले फल और सब्जियों को अच्छी तरह से धोएं और उन्हें साफ पानी में कुछ मिनट के लिए भिगोएं। इस मौसम में सेहत का खास ख्याल रखना जरूरी है।