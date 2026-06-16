मानसून में होती हैं बालों से जुड़ी ये समस्याएं

मानसून के दौरान हो सकती हैं बालों से जुड़ी ये समस्याएं, ऐसे पाएं राहत

लेखन अंजली 01:24 pm Jun 16, 202601:24 pm

क्या है खबर?

मानसून के दौरान नमी का स्तर काफी बढ़ जाता है, जिस वजह से बालों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इनमें बालों का झड़ना, रूखापन और उलझन आदि शामिल हैं। हालांकि, मानसून के दौरान बालों की देखभाल के लिए सही उपाय अपनाकर इन समस्याओं से काफी हद तक राहत पाई जा सकती है। आइए आज हम आपको मानसून के दौरान बालों से जुड़ी ऐसी समस्याओं के बारे में बताते हैं, जो काफी आम हैं।