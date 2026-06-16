मानसून के दौरान हो सकती हैं बालों से जुड़ी ये समस्याएं, ऐसे पाएं राहत
क्या है खबर?
मानसून के दौरान नमी का स्तर काफी बढ़ जाता है, जिस वजह से बालों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इनमें बालों का झड़ना, रूखापन और उलझन आदि शामिल हैं। हालांकि, मानसून के दौरान बालों की देखभाल के लिए सही उपाय अपनाकर इन समस्याओं से काफी हद तक राहत पाई जा सकती है। आइए आज हम आपको मानसून के दौरान बालों से जुड़ी ऐसी समस्याओं के बारे में बताते हैं, जो काफी आम हैं।
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बालों का झड़ना
मानसून के दौरान बालों का झड़ना एक आम समस्या है। इसका मुख्य कारण है कि बारिश के पानी में मौजूद गंदगी और बैक्टीरिया बालों की जड़ों को कमजोर कर सकते हैं, जिससे बाल टूटते हैं। इससे बचने के लिए अपने बालों को नियमित रूप से धोएं और एक हल्का शैंपू और कंडीशनर का उपयोग करें। इसके अतिरिक्त हफ्ते में कम से कम दो बार बालों की जड़ों पर नारियल का तेल लगाएं।
#2
तेल लगाना है जरूरी
मानसून के दौरान बालों को स्वस्थ और नमी मुक्त रखने के लिए तेल लगाना बहुत जरूरी है। इसके लिए जैतून का तेल, बादाम का तेल या नारियल का तेल सबसे अच्छा विकल्प है। इन तेलों से सिर की मालिश करने से खून का बहाव बेहतर होता है और बालों के रोम को पोषण मिलता है। इसके अलावा बालों में तेल लगाने से पहले उन्हें गीला करने की गलती न करें। इससे बालों को पोषण नहीं मिलेगा।
#3
बालों की सफाई पर दें ध्यान
मानसून के दौरान बालों की सफाई पर अतिरिक्त ध्यान देना जरूरी है। इसके लिए हल्के शैम्पू का इस्तेमाल करें और बालों को रोजाना धोने से बचें क्योंकि इससे बाल रूखे हो सकते हैं। सप्ताह में दो बार बाल धोना ही काफी है। इसके अतिरिक्त बालों को धोने के बाद कंडीशनर जरूर लगाएं। इससे बाल मुलायम और चमकदार बने रहते हैं। इसके अलावा बालों की सफाई के लिए गर्म पानी का इस्तेमाल न करें।
#4
बालों को नमी देना है जरूरी
बालों को नमी देना बहुत जरूरी है क्योंकि मानसून के दौरान अधिक नमी के कारण बाल रूखे और बेजान हो सकते हैं। इसके लिए हफ्ते में एक बार हेयर मास्क का उपयोग करें, जो आपके बालों की जरूरतों के अनुसार हो। इसके अतिरिक्त बालों को नमी देने के लिए उन्हें रोजाना गीला करें। इससे बाल मुलायम और चमकदार बने रहते हैं। आप चाहें तो घर पर भी हेयर मास्क बना सकते हैं।
#5
सिर ढकने का करें प्रयास
बारिश, उमस और नमी बालों को खराब कर सकते हैं। इसलिए जब भी घर से बाहर जाएं तो अपने सिर को एक कपड़ा, टोपी या छाते से ढक कर रखें। इससे आपका हेयरस्टाइल भी खराब नहीं होगा और आपके बाल भी सुरक्षित रहेंगे। इसके अलावा अगर आप किसी समारोह में जा रहे हैं तो अपने बालों को ढकने के लिए हेयरस्टाइलिंग के तरीके अपनाएं।