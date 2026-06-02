गर्मियों के दौरान आपके घर को और गर्म बना देंगी ये आम गलतियां, करने से बचें

गर्मियों के दौरान न केवल बाहर, बल्कि घर के अंदर भी गर्मी का अहसास होता है। इस दौरान लोग अपने घर को ठंडा रखने के लिए कई तरीके अपनाते हैं। हालांकि, कई बार अनजाने में वे ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, जो घर के तापमान को और बढ़ा देती हैं। आइए हम आपको ऐसी गलतियों के बारे में बताते हैं, जो घर के तापमान को और ज्यादा बढ़ा सकती है और ज्यादा गर्मी लगने का कारण बन सकती हैं।

#1 पर्दे न लगाना अगर आप लू के दौरान खिड़कियों पर पर्दे नहीं लगाते हैं तो यह आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। दरअसल, अगर आप अपने घर की खिड़कियों पर हल्के रंग के मोटे पर्दे लगाते हैं तो इससे सूरज की रोशनी घर के अंदर नहीं आएगी और घर का तापमान कम रहेगा। इसके अलावा लू चले तो घर के सभी दरवाजों और खिड़कियों को बंद रखें, ताकि गर्म हवा घर के अंदर न आए।

#2 AC का ज्यादा उपयोग करना गर्मी के मौसम में घर को ठंडा रखने के लिए लोग AC का इस्तेमाल करते हैं, जो फायदेमंद भी है। हालांकि, इसका ज्यादा उपयोग सेहत पर बुरा असर डाल सकता है। इसका कारण है कि इन मशीनों में लगे यंत्र से गर्म हवा निकलती है, जो घर के तापमान को बढ़ा सकती है। इसके अलावा इस यंत्र के ज्यादा इस्तेमाल से बिजली का बिल भी बढ़ सकता है। इस थोड़ी देर चलाकर कमरा ठंडा करें और फिर बंद कर दें।

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#3 कूलर और पंखा सही से न चलाना कई लोग गर्मी से राहत पाने के लिए दिन-रात कूलर और पंखा चलाकर रखते हैं। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि इनको सही तरीके से न चलाने पर ये आपके घर को गर्म कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप कूलर को दिन में 3 से 4 बार साफ करके उसमें बर्फ के टुकड़े डालते हैं तो इससे घर के तापमान को कम करने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा पंखे को उल्टा चलाने से भी फायदा मिलेगा।

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