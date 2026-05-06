मानसून के दौरान बालों से जुड़ी ये समस्याएं हैं सामान्य, जानिए इनसे निपटने के तरीके

मानसून के दौरान बालों की देखभाल करना एक चुनौतीपूर्ण काम हो सकता है। गर्मी और उमस के कारण बालों में कई समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इस मौसम में बालों की नमी और तेल का संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे बाल रूखे, उलझे हुए और कमजोर हो सकते हैं। आइए आज हम आपको मानसून के दौरान बालों से जुड़ी उन समस्याओं के बारे में बताते हैं, जो पुरुषों और महिलाओं में सामान्य होती हैं।

#1 सूखे बालों की समस्या मानसून के दौरान उमस और नमी के कारण बाल सूखे और बेजान हो सकते हैं। यह समस्या खासतौर से उन लोगों को प्रभावित करती है, जो मानसून में बालों को बार-बार धोते हैं। बालों को धोने के बाद कंडीशनर का उपयोग करना चाहिए क्योंकि यह बालों की नमी बनाए रखने में मदद करता है। इसके अलावा बालों की सफाई के लिए हफ्ते में दो बार मुल्तानी मिट्टी के लेप का इस्तेमाल भी फायदेमंद हो सकता है।

#2 बालों का गिरना मानसून के दौरान बालों का गिरना एक आम समस्या है। बारिश के पानी में मौजूद कीटाणु और गंदगी बालों की जड़ों को कमजोर कर देती है, जिससे वे गिरने लगते हैं। इसके अलावा मानसून में बालों को गीला रहना पड़ता है और गीले बालों पर कंघी करने से भी बाल टूटते हैं। बालों को गिरने से बचाने के लिए हफ्ते में दो बार प्याज के रस से सिर की मालिश करें और 30 मिनट बाद सिर को धो लें।

Advertisement

#3 उलझे हुए बाल मानसून के दौरान बालों में नमी की कमी और उमस के कारण वे उलझने लगते हैं। इससे बालों की चमक भी कम हो जाती है। इस समस्या से निपटने के लिए आप रोजाना बालों में हल्के ब्रश का उपयोग करें। इसके अलावा बालों में रोजाना नारियल या जैतून के तेल की मालिश करें और 30 मिनट बाद सिर को धो लें। इससे बालों की उलझन दूर होगी और वे मुलायम भी रहेंगे।

Advertisement

#4 रूसी की समस्या मानसून में नमी और उमस के कारण रूसी की समस्या बढ़ जाती है। यह सिर की त्वचा पर खुजली और जलन पैदा करता है, जिससे व्यक्ति असहज महसूस करता है। इससे छुटकारा पाने के लिए हफ्ते में दो बार सिर की सफाई के लिए विशेष शैंपू का उपयोग करें। इसके अलावा रूसी से राहत दिलाने वाले हेयर मास्क का इस्तेमाल करें। इससे बालों की सेहत में सुधार होगा।