बाथरूम से जुड़ी ये 5 गलतियां बन सकती हैं बीमारियों की वजह, इनसे बचें

बाथरूम हमारे रोजमर्रा के जीवन का एक अहम हिस्सा है। हालांकि, कई बार हम कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं, जो अनजाने में हमारी सेहत पर बुरा असर डाल सकती हैं। इन गलतियों के कारण हम कई तरह की बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनसे आपको बचना चाहिए ताकि आप स्वस्थ रह सकें और बीमारियों से दूर रह सकें।

#1 गीले तौलिये को लटकाना अक्सर लोग गीला तौलिया इस्तेमाल करने के बाद उसे कहीं लटका देते हैं। यह एक बड़ी गलती है क्योंकि गीले तौलिये नमी और गर्मी के कारण कीटाणुओं के लिए आदर्श स्थान बन जाते हैं। इससे त्वचा पर खुजली, लाल चकत्ते और यहां तक कि संक्रमण भी हो सकता है। इसलिए इस्तेमाल के बाद तौलिये को तुरंत धोएं और धूप में सुखाएं ताकि उसमें से सारी नमी निकल जाए और कीटाणुओं को पनपने का मौका न मिले।

#2 दरवाजे का हैंडल साफ न करना बाथरूम के दरवाजे का हैंडल एक ऐसा हिस्सा है, जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यह जगह कीटाणुओं के लिए बहुत ही उपयुक्त होती है क्योंकि हम अक्सर गंदे हाथों से इसे छूते हैं। इससे कीटाणु फैल सकते हैं और हमारे हाथों पर चिपक सकते हैं। इसलिए इसे साफ रखना बहुत जरूरी है। इसे साबुन और पानी से धो सकते हैं या फिर कीटाणुनाशक कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं।

#3 बाथरूम मैट को धोना न करना बाथरूम मैट अक्सर गंदे पैरों के संपर्क में आता है और उसमें नमी भी रहती है, जिससे उसमें कीटाणु पनपने लगते हैं। अगर आप इसे नियमित रूप से धोते नहीं हैं तो यह आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए हर हफ्ते इसे धोना जरूरी है ताकि इसमें मौजूद कीटाणु खत्म हो सकें। इसके अलावा धूप में सुखाना भी जरूरी है ताकि उसमें से सारी नमी निकल जाए और कीटाणु पनपने का मौका न मिले।

#4 फ्लश के बटन को साफ न करना फ्लश बटन को हाथ लगाना पड़ता है इसलिए इसमें भी काफी मात्रा में कीटाणु हो सकते हैं। अगर आप इसे साफ नहीं करते हैं तो यह आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए इसे नियमित रूप से साफ करना जरूरी है। इसे साबुन और पानी से धो सकते हैं या फिर कीटाणुनाशक कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे हर हफ्ते साफ करना चाहिए ताकि कीटाणु पनपने का मौका न मिले।