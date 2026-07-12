बाथरूम से जुड़ी गलतियां

बाथरूम से जुड़ी इन 5 गलतियों को करने से बचें, नहीं फैलेंगे कीटाणु

लेखन सयाली 05:58 pm Jul 12, 202605:58 pm

क्या है खबर?

बाथरूम का इस्तेमाल हम रोजाना करते हैं। हालांकि, कई बार हम अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं, जो सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकती हैं। इन गलतियों के कारण कीटाणु और अन्य हानिकारक जीवाणु पनप सकते हैं, जिससे कई बीमारियां हो सकती हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी ही सामान्य गलतियों के बारे में बताते हैं, जिन्हें हमें बाथरूम में करने से बचना चाहिए, ताकि हम स्वस्थ और सुरक्षित रह सकें।