बाथरूम से जुड़ी इन 5 गलतियों को करने से बचें, नहीं फैलेंगे कीटाणु
क्या है खबर?
बाथरूम का इस्तेमाल हम रोजाना करते हैं। हालांकि, कई बार हम अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं, जो सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकती हैं। इन गलतियों के कारण कीटाणु और अन्य हानिकारक जीवाणु पनप सकते हैं, जिससे कई बीमारियां हो सकती हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी ही सामान्य गलतियों के बारे में बताते हैं, जिन्हें हमें बाथरूम में करने से बचना चाहिए, ताकि हम स्वस्थ और सुरक्षित रह सकें।
#1
टूथब्रश को खुले में न छोड़ें
कई लोग अपने टूथब्रश को बाथरूम में खुला छोड़ देते हैं, जिससे उस पर कीटाणु पनप सकते हैं। टॉयलेट सीट के ऊपर फ्लश करने से भी छोटे-छोटे कण उड़कर आपके टूथब्रश पर आ सकते हैं। इसलिए, जब भी आप टूथब्रश का इस्तेमाल करें तो उसे धोकर किसी ढक्कन वाले डिब्बे में रखें। इसके अलावा हफ्ते में एक बार गर्म पानी में 5 मिनट तक डूबोकर और उसके बाद ठंडे पानी से धोकर साफ करें।
#2
नहाते समय फ्लश न करें
कई लोग नहाते समय फ्लश चला देते हैं, लेकिन ऐसा करने से पानी के साथ-साथ टॉयलेट के कीटाणु भी बाहर आ जाते हैं। ऐसे में जब आप नहाएं तो फ्लश को बंद करके रखें। इसी तरह अगर आपको फ्लश करते समय पानी ज्यादा बाहर आ जाता है तो आप अपने फ्लश को ठीक करवाएं या फिर फ्लश में पानी कम करने वाला उपकरण लगवाएं। टॉयलेट की सीट को नहाते समय बंद रखें।
#3
नमी को न करें नजरअंदाज
बाथरूम में नमी सबसे ज्यादा होती है, जिससे फंगल संक्रमण और मोल्ड जैसे हानिकारक जीवाणु पनप सकते हैं। ऐसे में नमी को नजरअंदाज न करें और अपने बाथरूम को सूखा रखने के लिए उसके दरवाजे को खुला रखें या फिर हवा निकलने का प्रबंध करें। इसके अलावा नमी को कम करने के लिए बाथरूम के टाइल्स, वॉशबेसिन और शावर को नियमित रूप से साफ करें। इससे उन पर जमी गंदगी साफ हो सकती है।
#4
नल को खुला न छोड़ें
अगर आप नहाने के बाद नल को खुला छोड़ देते हैं तो इससे पानी के साथ-साथ कीटाणु भी बाहर आ जाते हैं। इससे आपकी त्वचा पर रैशेज होने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे में हमेशा नल को बंद करके ही छोड़ें। इसके अलावा बाथरूम के नल को हफ्ते में एक बार गर्म पानी से साफ करें। इससे नल की पाइपलाइन में जमा गंदगी और कीटाणु खत्म हो जाएंगे और आपका बाथरूम भी साफ दिखेगा।
#5
तौलिए को ज्यादा देर तक गीला रखना
बाथरूम में तौलिए को ज्यादा देर तक रखने से उसमें कीटाणु पनप सकते हैं, इसलिए जब भी आप नहाएं तो तौलिए को बाथरूम में न रखें। बेहतर होगा कि आप नहाने के बाद तौलिए को किसी धूप वाली जगह पर सुखाने के लिए रख दें। इसके अलावा हर 3 से 4 दिन में तौलिए को धोएं और धूप में सुखाएं। इससे कीटाणु खत्म हो जाएंगे और आपका तौलिया साफ रहेगा।