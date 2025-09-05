LOADING...
दुनिया के सबसे रंगीन और दुर्लभ कीड़े, जानिए इनके बारे में

लेखन अंजली
Sep 05, 2025
09:11 am
दुनिया में ऐसे कई कीड़े हैं, जो अपने रंगों और खूबसूरती के लिए जाने जाते हैं। ये कीड़े न केवल देखने में आकर्षक होते हैं, बल्कि इनके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इनकी खासियतें और जीवनशैली इन्हें अन्य कीड़ों से अलग बनाती हैं। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे ही रंग-बिरंगे कीड़ों के बारे में बताएंगे, जिनके बारे में जानकर आप चकित रह जाएंगे और इनकी सुंदरता से मोहित हो जाएंगे।

#1

पिकासो बग

पिकासो बग एक अनोखा कीड़ा है, जो अपने शरीर पर पेंटिंग की तरह दिखने वाले डिजाइन के कारण इस नाम से जाना जाता है। यह मुख्य रूप से अफ्रीका के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। इसकी पीठ पर लाल, नीला और पीला रंग होता है, जिससे यह पेंटिंग जैसी दिखती है। इस कीड़े का रंग-बिरंगा शरीर इसे अन्य कीड़ों से अलग बनाता है और यह देखने में बहुत आकर्षक लगता है।

#2

सनसेट मॉथ

सनसेट मॉथ एक बेहद सुंदर पतंग है, जो अफ्रीका के मैडागास्कर द्वीप पर पाई जाती है। इसके पंखों पर नारंगी, पीला, हरा और नीला रंग होता है, जो सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों के रंगों की याद दिलाते हैं। सनसेट मॉथ के पंखों पर चमकदार रंगों के साथ-साथ अनोखे डिजाइन भी होते हैं, जो इसे और भी खास बनाते हैं। इसकी सुंदरता और अनोखे रंग इसे देखने वालों को मोहित कर देते हैं।

#3

रैनबो शील्ड बग 

रैनबो शील्ड बग एक ऐसा दुर्लभ कीड़ा है, जिसका शरीर पूरी तरह से इंद्रधनुषी रंगों से भरा हुआ होता है। यह मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में पाया जाता है। इसके शरीर पर हरे, नीले, पीले और लाल रंगों का मेल होता है, जिससे यह बेहद आकर्षक दिखता है। इस बग का रंग-बिरंगा शरीर इसे अन्य कीड़ों से अलग बनाता है और इसे देखने वाले सभी लोग इसकी सुंदरता से मोहित हो जाते हैं।

#4

रोजी मेपल मॉथ

रोजी मेपल मॉथ एक प्यारा और आकर्षक पतंग है, जो उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। इसके पंखों पर हल्के गुलाबी रंग की धारियां होती हैं, जो इसे और भी खास बनाती हैं। इस मॉथ के पंखों पर हल्के पीले रंग की धारियां भी होती हैं, जिससे इसका रूप और भी मनमोहक हो जाता है। इसकी सुंदरता और अनोखे रंग इसे देखने वालों को मोहित कर देते हैं।

#5

ग्लासविंग बटरफ्लाई

ग्लासविंग बटरफ्लाई एक अनोखी तितली है, जिसके पंख पूरी तरह से पारदर्शी होते हैं। यह मुख्य रूप से दक्षिण अमेरिका के उष्णकटिबंधीय जंगलों में पाई जाती है। इसके पारदर्शी पंखों में हरे रंग के धब्बे होते हैं, जो इसे और भी खास बनाते हैं। इस तितली का पारदर्शी शरीर और हरे धब्बे इसे अन्य तितलियों से अलग बनाते हैं और इसे देखने वाले सभी लोग इसकी सुंदरता से मोहित हो जाते हैं।