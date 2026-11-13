ठंडे पानी की थेरेपी के होते हैं फायदों से ज्यादा नुकसान, अध्ययन में हुआ खुलासा

एक कंट्रोल ग्रुप के लोगों को ठंडे कमरे के तापमान (64°F) और आर्द्रता में रखा गया। जिन लोगों ने ठंडे पानी में डुबकी लगाई, उनकी अधिकतम ताकत में थोड़ी कम रिकवरी हुई और उनकी मांसपेशियों को ज्यादा लंबे समय तक रहने वाला नुकसान पहुंचा।

ठंडे पानी के अलावा बाकी सभी उपचारों से प्रतिभागियों को अगले 3 दिनों के अंदर अपनी अधिकतम ताकत का 88-89 प्रतिशत हिस्सा वापस पाने में मदद मिली।

ठंडे पानी वाले समूह की रिकवरी 82 प्रतिशत रही।