हड्डियों के लिए चाय बनाम कॉफी

कॉफी बनाम चाय: हड्डियों को मजबूत बनाए रखने के लिए कौन-सा पेय है बेहतर?

लेखन सयाली 10:23 am Sep 25, 202610:23 am

क्या है खबर?

सुबह-सुबह एक कप गर्मा-गर्म कॉफी या चाय पीने का मजा ही कुछ अलग है। ये पेय न केवल आपके दिन की शुरुआत को तरोताजा करते हैं, बल्कि कई स्वास्थ्य लाभ भी प्रदान करते हैं। हालांकि, जब बात हड्डियों की सेहत की आती है तो अक्सर यह सवाल उठता है कि कॉफी का सेवन ठीक है या चाय पीना सही है। आइए जानते हैं कि हड्डियों के लिए कॉफी और चाय में से कौन-सा पेय बेहतर है।