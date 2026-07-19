घर पर बनाएं ये स्कैल्प कॉफी स्क्रब

बालों की गंदगी को दूर कर सकता है कॉफी स्कैल्प स्क्रब, जानिए कुछ विधि

लेखन अंजली 07:54 pm Jul 19, 202607:54 pm

क्या है खबर?

कई लोग बालों की देखभाल के लिए अलग-अलग तरह के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वे महंगे होते हैं और इनका असर भी लंबे समय तक नहीं रहता है। अगर आप बालों की गंदगी और रूसी जैसी समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं तो कॉफी स्कैल्प स्क्रब का इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए आज हम आपको कॉफी स्कैल्प स्क्रब बनाने के लिए जरूरी सामग्रियों और इसे बनाने का तरीका बताते हैं।