नारियल का दूध इन 5 तरीकों से किया जा सकता है इस्तेमाल, मिलेंगे कई स्वास्थ्य लाभ
क्या है खबर?
नारियल का दूध एक पौष्टिक पेय है, जिसे कई व्यंजनों में इस्तेमाल किया जाता है। यह दूध न केवल स्वाद में बेहतरीन है, बल्कि इसमें कई जरूरी पोषक तत्व भी होते हैं। आमतौर पर लोग नारियल के दूध का इस्तेमाल करी और मिठाइयों में करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके अलावा भी नारियल के दूध से कई अन्य चीजें बनाई जा सकती हैं। आइए नारियल के दूध से बनाए जाने वाले व्यंजनों के बारे में जानें।
#1
नारियल के दूध से बनाएं स्मूदी
नारियल का दूध स्मूदी बनाने के लिए एक बेहतरीन तरीका है। इसके लिए आप एक मिक्सर में नारियल का दूध, केला, आम और थोड़ी सी शहद डालकर मिलाएं। यह स्मूदी न केवल स्वादिष्ट है बल्कि आपके शरीर को जरूरी विटामिन्स और मिनरल्स भी देती है। इसे नाश्ते या हल्के नाश्ते के रूप में लिया जा सकता है। यह गर्मियों में ठंडक देने वाला और ताजगी भरा पेय है, जो आपकी सेहत के लिए भी फायदेमंद है।
#2
नारियल के दूध से बनाएं सूप
नारियल का दूध सूप बनाने का भी एक अच्छा तरीका हो सकता है। इसके लिए सब्जियों जैसे गाजर, शिमला मिर्च, प्याज आदि को उबालकर उनका पेस्ट बना लें, फिर उसमें नारियल का दूध मिलाएं और मसाले डालकर पकाएं। यह सूप न केवल स्वादिष्ट है बल्कि पौष्टिक भी है। इसे आप रात के खाने या हल्के भोजन के रूप में ले सकते हैं। यह सूप आपके शरीर को ऊर्जा देता है और उसे तरोताजा भी रखता है।
#3
नारियल के दूध से बनाएं आइसक्रीम
गर्मियों में ठंडक पाने के लिए आइसक्रीम तो सभी पसंद करते हैं। अब इसे बनाने के लिए बाजार की आइसक्रीम खाने की बजाय घर पर ही नारियल के दूध से आइसक्रीम बनाएं। इसके लिए नारियल का दूध, चीनी, वनीला एसेंस और थोड़ा-सा नमक मिलाकर फ्रीजर में रखें। जब यह पूरी तरह से जम जाए तो आपकी प्राकृतिक आइसक्रीम तैयार हो जाएगी। यह आइसक्रीम न केवल स्वादिष्ट है बल्कि इसमें कोई अप्राकृतिक चीजें भी नहीं होतीं।
#4
नारियल के दूध से बनाएं करी
अगर आप करी पसंद करते हैं तो नारियल की करी बनाएं। इसके लिए मसालों को भूनकर उनका पेस्ट बना लें, फिर उसमें कटे हुए टमाटर डालकर पकाएं। अब इसमें नारियल का दूध मिलाकर धीमी आंच पर पकने दें। यह करी चावल या रोटी दोनों के साथ अच्छी लगती है। यह करी स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहतमंद भी है। इसे बनाना आसान है और इसके सभी सामान आसानी से मिल जाते हैं।
#5
नारियल के दूध से बनाएं पैनकेक
सुबह-सुबह अगर कुछ सेहतमंद खाने का मन हो तो नारियल के दूध से पैनकेक बना सकते हैं। इसके लिए गेहूं के आटे में नारियल का दूध मिलाकर घोल तैयार करें, फिर तवे पर गोल आकार में सेंक लें। ऊपर से शहद या मेपल सिरप डालकर परोसें। ये पैनकेक न केवल स्वादिष्ट हैं बल्कि सेहत के लिए भी अच्छे हैं। इन सभी तरीकों से आप अपने रोजमर्रा की जिंदगी में नारियल के दूध का सही उपयोग कर सकते हैं।