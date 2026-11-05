पीठ का लचीलापन बढ़ाने में सहायक है भुजंगासन, जानिए इससे जुड़ी महत्वपूर्ण बातें

भुजंगासन पीठ की मांसपेशियों को मजबूत बनाने में मदद करता है। यह रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है और पीठ दर्द से राहत दिलाता है।

नियमित रूप से भुजंगासन करने से फेफड़ों की कार्यक्षमता बेहतर होती है और सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होती।

यह शरीर में रक्त संचार को भी बेहतर बनाता है और तनाव को कम करने में सहायक है।

यह आसन शरीर की मुद्रा को सुधारता है और समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है।