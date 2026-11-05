पीठ का लचीलापन बढ़ाने में सहायक है भुजंगासन, जानिए इससे जुड़ी महत्वपूर्ण बातें
क्या है खबर?
भुजंगासन एक सरल और प्रभावी योगासन है, जो पीठ और रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाने में मदद करता है। इस आसन के नियमित अभ्यास से पीठ की लचीलापन बढ़ती है और रीढ़ की हड्डी पर दबाव कम होता है। आइए जानते हैं इस योगासन को करने का तरीका और इससे जुड़ी सावधानियां ताकि आप भी अपनी पीठ को मजबूती दे सकें।
अभ्यास
भुजंगासन करने का तरीका
सबसे पहले योगा मैट पर पेट के बल लेट जाएं। अब अपने हाथों को कंधों के नीचे रखकर पंजों को जमीन से सटाएं, फिर धीरे-धीरे सिर और गर्दन को उठाते हुए छाती को भी उठाएं।
इस अवस्था में कुछ देर रहें और सामान्य रूप से सांस लेते रहें, फिर धीरे-धीरे वापस प्रारंभिक अवस्था में आ जाएं। इस प्रक्रिया को बार-बार दोहराएं।
सावधानियां
अभ्यास के दौरान रखें इन बातों का ध्यान
अगर आपको पेट या पीठ में कोई चोट है तो इस आसन का अभ्यास करने से बचें।
गर्भवती महिलाओं को भी यह योगासन नहीं करना चाहिए। अगर आपको उच्च रक्तचाप या सिरदर्द की समस्या है तो भी इस आसन से बचें।
इस योगासन को करते समय सांस रोककर न रखें, बल्कि सामान्य रूप से सांस लेते रहें। पहली बार यह योगासन करने पर किसी विशेषज्ञ की सलाह लें।
फायदे
भुजंगासन के फायदे
भुजंगासन पीठ की मांसपेशियों को मजबूत बनाने में मदद करता है। यह रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है और पीठ दर्द से राहत दिलाता है।
नियमित रूप से भुजंगासन करने से फेफड़ों की कार्यक्षमता बेहतर होती है और सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होती।
यह शरीर में रक्त संचार को भी बेहतर बनाता है और तनाव को कम करने में सहायक है।
यह आसन शरीर की मुद्रा को सुधारता है और समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है।
महत्वपूर्ण टिप्स
भुजंगासन का अभ्यास करने से जुड़ी महत्वपूर्ण टिप्स
भुजंगासन करते समय शरीर को अधिक न खींचें क्योंकि इससे चोट लग सकती है। शुरुआत में जितना संभव हो सके उतना ही खींचें और धीरे-धीरे अभ्यास बढ़ाएं।
अगर इस आसन को करते समय किसी भी तरह की असुविधा महसूस हो तो इसे तुरंत छोड़ दें।
नियमित अभ्यास और सही तकनीक से ही इस योगासन के सभी फायदे मिल सकते हैं। इस योगासन को करते समय शरीर का संतुलन बनाए रखना जरूरी है।