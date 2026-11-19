रोजाना पहाड़ी पर चलने के फायदे

रोजाना पहाड़ी पर चढ़कर चलने से मिल सकते हैं ये 5 फायदे

लेखन अंजली 11:00 am Nov 19, 202611:00 am

क्या है खबर?

शरीर को फिट रखने के लिए रोजाना कुछ मिनट टहलना एक अच्छा तरीका है। हालांकि, अगर आप इसे और ज्यादा असरदार बनाना चाहते हैं तो किसी पहाड़ी पर चढ़कर टहलना शुरू करें। इसके लिए आप अपने आस-पास के पार्क में बनी पहाड़ी पर जाकर या फिर किसी पहाड़ी की तरफ घूमने के लिए निकल सकते हैं। आइए जानते हैं कि रोजाना पहाड़ी पर चढ़कर टहलने से क्या-क्या स्वास्थ्य लाभ मिल सकते हैं।