रोजाना जीभ साफ करने से मिल सकते हैं ये 5 फायदे
क्या है खबर?
दांतों की सफाई के साथ-साथ जीभ की सफाई करना भी जरूरी है। अक्सर लोग दांतों को ब्रश तो करते हैं, लेकिन जीभ को नजरअंदाज कर देते हैं। जीभ की सफाई न करने से मुंह से बदबू आ सकती है और इससे कई स्वास्थ्य समस्याएं भी हो सकती हैं। आइए जानते हैं कि रोजाना जीभ साफ करने से क्या-क्या फायदे मिल सकते हैं।
#1
मुंह से बदबू आना हो सकता है कम
जीभ पर कई तरह के कीटाणु होते हैं, जो मुंह से बदबू का कारण बनते हैं। अगर आप रोजाना जीभ साफ नहीं करते हैं तो ये कीटाणु दांतों के बीच फंस सकते हैं और मुंह की दुर्गंध का कारण बन सकते हैं। इसके लिए आप ब्रश के साथ-साथ जीभ साफ करने वाले ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप जीभ साफ करने के लिए विशेष उपकरण का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
#2
पाचन क्रिया पर पड़ सकता है अच्छा प्रभाव
रोजाना जीभ साफ करने से पाचन क्रिया पर भी अच्छा असर पड़ता है। जब आप जीभ को साफ करते हैं तो इससे मुंह के अंदर मौजूद कीटाणु और गंदगी हट जाती है, जिससे पाचन क्रिया सही रहती है। इसके अलावा इससे खाने का स्वाद भी बेहतर होता है और भूख भी बढ़ती है। इससे पाचन तंत्र ठीक से काम करता है और शरीर को पोषण मिलने में मदद मिलती है।
#3
रोग प्रतिरोधक क्षमता को मिल सकता है बढ़ावा
रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ावा देने में भी रोजाना जीभ साफ करने का अहम योगदान है। जब आप रोजाना जीभ साफ करते हैं तो इससे मुंह में मौजूद कीटाणु खत्म हो जाते हैं, जो प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर कर सकते हैं। साफ मुंह रखने से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है और बीमारियों से लड़ने की ताकत बढ़ती है। इसके अलावा इससे शरीर को पोषण मिलने में मदद मिलती है।
#4
दांतों की सफाई में मिल सकती है मदद
दांतों की सफाई के साथ-साथ जीभ की सफाई भी जरूरी है। जब आप रोजाना जीभ साफ करते हैं तो इससे दांतों की सफाई में मदद मिलती है और दांतों में सड़न होने की संभावना कम होती है। इसके अलावा इससे मुंह की दुर्गंध भी दूर होती है और मुंह का स्वास्थ्य बेहतर होता है। इसलिए रोजाना जीभ साफ करना एक अच्छी आदत होनी चाहिए। इससे न केवल आपका मुंह साफ रहता है, बल्कि आप स्वस्थ भी रहते हैं।
#5
मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है अच्छा प्रभाव
रोजाना जीभ साफ करने से मानसिक स्वास्थ्य पर भी अच्छा असर पड़ता है। जब आपका मुंह साफ रहता है तो आप खुद को आत्मविश्वास से भरा महसूस करते हैं और दूसरों के सामने खुलकर बोल सकते हैं। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आप मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। इसलिए रोजाना जीभ साफ करना न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद होता है।