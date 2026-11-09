बेडरूम की हवा साफ होने से ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में मिलती है मदद: अध्ययन

प्रतिभागियों ने अध्ययन के दौरान 'कंटीन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटर' पहने, जो हर मिनट ब्लड शुगर की जांच करते थे। इन्हें फिल्ट्रेशन से एक हफ्ते पहले और फिर फिल्ट्रेशन के 4 हफ्ते बाद पहना गया, ताकि टीम यह देख सके कि समय के साथ रोजाना के ब्लड शुगर में क्या बदलाव आए।

खाते समय ग्लूकोज पैटर्न का विश्लेषण करने वाले एक AI टूल का इस्तेमाल किया गया, ताकि नाश्ते के दौरान ब्लड शुगर में होने वाले बदलावों पर ध्यान दिया जा सके।