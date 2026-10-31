क्ले मास्क बनाम शीट मास्क

क्ले मास्क बनाम शीट मास्क: त्वचा के लिए कौन-सा विकल्प है ज्यादा बेहतर?

लेखन सयाली 12:57 pm Oct 31, 202612:57 pm

क्या है खबर?

त्वचा की देखभाल के लिए मास्क का इस्तेमाल एक लोकप्रिय तरीका है। बाजार में 2 प्रकार के मास्क मौजूद हैं, एक क्ले वाला फेस मास्क और दूसरा शीट मास्क। दोनों के अपने-अपने फायदे और उपयोग हैं। इस लेख में हम इन दोनों मास्क के बीच के अंतर और उनके फायदे-नुकसान पर चर्चा करेंगे, जिससे आप अपनी त्वचा की जरूरत के हिसाब से सही विकल्प चुन सकें। आइए जानते हैं कि दोनों में से कौन-सा मास्क त्वचा के लिए बेहतर है।