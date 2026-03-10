मेक्सिकन खाने के शौकीन हैं? चखकर देखें क्लासिक चिली रिलेन्स का स्वाद
चिली रिलेन्स एक लोकप्रिय मेक्सिकन व्यंजन है, जो मूल रूप से भरे हुए मिर्चों का एक स्वादिष्ट मिश्रण है। यह व्यंजन अपनी अनोखी भरावन सामग्री और बेहतरीन स्वाद के कारण सभी को पसंद आता है। आमतौर पर इसमें मांसाहारी फिलिंग होती है, लेकिन आज हम आपको इसके शाकाहारी विकल्प की रेसिपी बताएंगे। इसके अंदर की स्टफिंग शाकाहारी होती है, जिससे इसका स्वाद बढ़ जाता है। आइए इस व्यंजन की रेसिपी जानें।
सामग्रियां
इस व्यंजन के लिए जरूरी चीजें
क्लासिक मेक्सिकन चिली रिलेन्स बनाने के लिए आपको कुछ मुख्य चीजों की जरूरत होगी। इनमें बड़े हरे मिर्च, पनीर, मक्खन, प्याज, लहसुन, टमाटर, मिर्च पाउडर, जीरा, धनिया पाउडर, ओरेगानो, नमक और तेल शामिल हैं। इन चीजों का उपयोग करके आप एक स्वादिष्ट और सेहतमंद फिलिंग तैयार कर सकते हैं, जो इस व्यंजन को और भी खास बना देगी। इसके अलावा आप अपने स्वादानुसार अन्य मसाले भी मिला सकते हैं।
#1
मिर्चों को तैयार करें
सबसे पहले बड़े हरे मिर्चों को धोकर सुखा लें। अब एक तवे पर थोड़ा तेल गर्म करें और मिर्चों को हल्का-सा सेंक लें। इससे उनकी त्वचा थोड़ी=सी सिक जाएगी और उससे अतिरिक्त गर्माहट निकल जाएगी। इससे मिर्चों का स्वाद बढ़ जाएगा और वे फिलिंग सामग्री को बेहतर तरीके से पकड़ पाएंगी। ध्यान रखें कि मिर्च ज्यादा न पकें, बस उनकी त्वचा थोड़ी-सी सिक जाए। इससे वे नरम हो जाएंगे और स्वाद भी बढ़ेगा।
#2
फिलिंग सामग्री बनाएं
फिलिंग सामग्री बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में मक्खन गर्म करें और उसमें बारीक कटा हुआ प्याज और लहसुन भूनें, जब तक वे सुनहरे भूरे रंग के न हो जाएं। अब इसमें बारीक कटा हुआ टमाटर डालकर पकाएं, जब तक वे नरम न हो जाएं। इसके बाद इसमें मिर्च पाउडर, जीरा, धनिया पाउडर और ओरेगानो डालकर अच्छी तरह मिलाएं। अंत में इस मिश्रण में कद्दूकस किया हुआ पनीर डालकर अच्छी तरह मिलाएं और इसे कुछ मिनट पकाएं।
#3
मिर्चों को भरें
जब फिलिंग सामग्री तैयार हो जाए तो इसे तैयार की गई मिर्चों में भर दें। इसके लिए आप एक चम्मच की मदद से हर मिर्च को अच्छे से भर लें। ध्यान रखें कि सभी मिर्च समान रूप से भरी हुई हों, ताकि हर एक मिर्च का स्वाद एक जैसा रहे। भरी हुई मिर्चों को थोड़ी देर के लिए अलग रख दें. ताकि फिलिंग सामग्री अच्छे से जम जाए और मिर्चों का स्वाद बढ़ जाए।
#4
व्यंजन को अंतिम रूप दें
अब एक बड़े प्लेट में तैयार की हुई भरी हुई मिर्चों को रखें और ऊपर से थोड़ी-सी बची हुई फिलिंग सामग्री डालें। इसके बाद इन मिर्चों पर मैदे की स्लरी के मिश्रण में लपेटें, ताकि वे पूरी तरह से ढक जाए। अंत में इन पर कद्दूकस किया हुआ चीज छिड़कें और इन्हें ओवन में ग्रिल करें, जब तक कि चीज सुनहरा भूरा रंग का न हो जाएं। आपकी क्लासिक मैक्सिकन चिली रिलेन्स तैयार है, जिसे गर्मा-गर्म परोसें।