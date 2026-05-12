कम तेल में खाना बनाने के लिए इन उपकरणों का करें चयन, मिलेगा स्वास्थ्य लाभ

ज्यादा तेल में बने खाने का सेवन सेहत के लिए नुकसानदायक है। हालांकि, व्यंजनों का स्वाद कम तेल में भी बरकरार रह सकता है। इसके लिए बाजार में ऐसे कई उपकरण मौजूद हैं, जो कम तेल में खाना बनाने में मदद कर सकते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे उपकरणों के बारे में बताते हैं, जिनका इस्तेमाल करके आप कम तेल में ही स्वादिष्ट व्यंजन बना सकते हैं।

#1 एयर फ्रायर हवा से तलने वाला उपकरण एक ऐसा साधन है, जो कम तेल या बिना तेल के तले हुए खाने का विकल्प प्रदान करता है। इसमें गर्म हवा का उपयोग करके आलू के चिप्स, समोसे और अन्य स्नैक्स तैयार किए जा सकते हैं। इस उपकरण में खाना बनाने से न केवल तेल की खपत कम होती है, बल्कि खाने का स्वाद भी बरकरार रहता है और यह सेहत के लिए भी बेहतर होता है।

#2 बिजली वाला चूल्हा बिजली वाला चूल्हा एक आधुनिक उपकरण है, जो कम तेल में खाना पकाने में मदद करता है। इसे गैस के बजाय बिजली पर चलाया जाता है और इसमें तापमान को नियंत्रित करना आसान होता है। इससे आप सब्जियां, दाल और चावल जैसी चीजों को कम तेल में बना सकते हैं। बिजली वाला चूल्हा का उपयोग करने से खाना जल्दी पकता है और इसका स्वाद भी अच्छा रहता है, जिससे आपके परिवार के लिए पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन तैयार होता है।

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#3 प्रेशर कुकर प्रेशर कुकर एक ऐसा उपकरण है, जो खाने को जल्दी पकाने के साथ-साथ कम तेल में पकाने में भी मदद कर सकता है। इसमें सब्जियां, दाल और अनाज जैसी चीजों को कम पानी और तेल में पकाया जा सकता है। प्रेशर कुकर का उपयोग करने से खाना जल्दी तैयार होता है और इसका स्वाद भी अच्छा रहता है, जिससे आपके परिवार के लिए पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन तैयार होता है।

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