हंगरी: बजट में बुडापेस्ट घूमने की बना रहे हैं योजना तो इन जगहों पर जाएं

हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट एक खूबसूरत और ऐतिहासिक शहर है। यह शहर अपनी इमारतों की शैली, संस्कृति और नदियों के लिए जाना जाता है। बुडापेस्ट में घूमने के लिए कई आकर्षक स्थल हैं, जो पर्यटकों को अपनी ओर खींचते हैं। यहां की नदियां, पुल, महल और संग्रहालय पर्यटकों को एक अनोखा अनुभव देते हैं। अगर आप बजट में घूमने की योजना बना रहे हैं तो यह लेख आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा।

#1 डेन्यूब नदी पर नाव यात्रा डेन्यूब नदी पर नाव यात्रा करना बुडापेस्ट का एक प्रमुख आकर्षण है। इस यात्रा के दौरान आप शहर के कई प्रमुख स्थलों को पानी से देख सकते हैं। यह अनुभव न केवल रोमांचक है बल्कि आपको शहर की सुंदरता का एक अलग नजरिया भी देता है। दिन या रात दोनों समय आप इस यात्रा का आनंद ले सकते हैं। रात में जब पुल और इमारतें रोशनी में चमकती हैं तब यह यात्रा और भी खास बन जाती है।

#2 हीरो चौक पर जाएं हीरो चौक बुडापेस्ट का एक प्रमुख स्थल है, जो इतिहास और संस्कृति से भरा हुआ है। यहां आप हंगरी के महान नेताओं और योद्धाओं की मूर्तियां देख सकते हैं। यह स्थल उत्सवों और अन्य आयोजनों के लिए भी जाना जाता है। यहां आने वाले पर्यटक इस जगह की सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व को महसूस कर सकते हैं। अगर आप इतिहास प्रेमी हैं तो यह जगह आपके लिए बहुत ही खास साबित होगी।

#3 सेंट स्टीफन बेसिलिका देखें सेंट स्टीफन बेसिलिका बुडापेस्ट की सबसे बड़ी धार्मिक इमारत है, जो अपने खूबसूरत डिजाइन के लिए मशहूर है। इस चर्च का निर्माण 19वीं सदी में हुआ था और यह शहर के केंद्र में स्थित है। यहां से पूरे शहर का नजारा देखा जा सकता है। अगर आप धार्मिक स्थलों में रुचि रखते हैं तो यह जगह आपके लिए बहुत ही खास साबित होगी। इसके अलावा यहां की शांति और सुंदरता मन को सुकून देती है।

#4 रिट्रो संग्रहालय में समय बिताएं रिट्रो संग्रहालय 20वीं सदी के हंगरी इतिहास को दर्शाता एक अनोखा संग्रहालय है। यहां आप पुराने फर्नीचर, खिलौने, उपकरण आदि देख सकते हैं जो उस समय के जीवन शैली को दर्शाते हैं। यह संग्रहालय बच्चों समेत सभी उम्र के लोगों को पसंद आता है। यहां आने वाले पर्यटक इस जगह की अनोखी विशेषताओं को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। यह संग्रहालय न केवल जानकारी देता है बल्कि मनोरंजन भी करता है।